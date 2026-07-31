Après la fin de son aventure italienne : une nouvelle star marocaine rejoint le championnat turc

Le club turc d'Eyüpspor a finalisé la signature du joueur marocain Abdelhamid Sabiri dans le cadre de l'actuel mercato estival, comme l'a annoncé le club sur ses comptes officiels.

Sabiri a rejoint Eyüpspor gratuitement, après l'expiration de son contrat avec le club italien de la Fiorentina le 30 juin dernier, devenant ainsi un joueur libre.

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Eyüpspor n'a pas dévoilé les détails du contrat du joueur, tandis que des médias turcs ont rapporté qu'il portait sur deux saisons, avec une option de prolongation pour une troisième saison, avec ce club qui a également recruté récemment l'international marocain Jawad El Yamiq.

Sabiri espère retrouver son niveau avec sa nouvelle équipe, après avoir vécu une saison difficile lors de son prêt à Al-Taawoun en Arabie saoudite, où il n'a pas obtenu suffisamment d'occasions de jouer, se contentant de disputer seulement 40 minutes toutes compétitions confondues, selon le journal marocain « Al-Botola ».

Au cours de sa carrière, Sabiri a connu plusieurs expériences, les plus notables avec la Fiorentina en Italie, ainsi que dans le championnat saoudien sous les maillots d'Al-Taawoun et d'Al-Fayha, en plus d'une expérience avec Ajman aux Émirats arabes unis.







