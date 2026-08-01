Le dépôt des candidatures pour l'élection du conseil d'administration de la Fédération saoudienne de football, en vue du nouveau cycle électoral, a été officiellement clôturé, faisant entrer la compétition dans sa phase décisive avec le dévoilement de la liste des noms qui vont concourir à la présidence de la fédération, pour succéder au conseil précédent présidé par Yasser Al Misehal.

Al Misehal avait annoncé sa démission de son poste après l'élimination de la sélection saoudienne de la Coupe du monde 2026, mettant un terme à son parcours à la tête de la fédération. Se sont ensuite engagées les procédures d'élection d'un nouveau conseil d'administration chargé de diriger le football saoudien lors de la prochaine étape.

Selon le journal saoudien Al-Yaum, l'élection oppose cinq candidats qui aspirent à diriger la fédération, dans un contexte de fort essor que connaît le football saoudien aux niveaux national, continental et international.

La liste des candidats comprend : Khaled Al-Ghamdi, Badr Al-Rzaiza, Hatem Kheimi, Yahya Al-Sharif et Ahmed Al-Wadi. La commission électorale attend la fin de l'examen de leurs dossiers et de leurs listes électorales avant d'annoncer la liste préliminaire des candidats et des électeurs.

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La commission doit ensuite ouvrir la phase des réclamations et des recours conformément au calendrier adopté, en vue de la tenue de l'assemblée générale qui choisira le nouveau président de la fédération.

L'élection suscite un large intérêt au sein du milieu sportif saoudien, car de nombreux dossiers importants attendent le prochain président, au premier rang desquels le développement des compétitions nationales, le soutien aux sélections nationales et la poursuite du projet de redressement du football saoudien, en cohérence avec les objectifs de la Vision 2030 du Royaume.