Après la démission d’Al-Meshal, voici les conditions de candidature à la présidence de la Fédération saoudienne de football

La Fédération saoudienne de football a officialisé ce lundi les critères de candidature à la présidence de son conseil d’administration, après l’annonce de la démission de Yasser Al-Misehal, consécutive à l’élimination de l’équipe nationale lors du premier tour de la Coupe du monde 2026.

Son départ, consécutif à l’élimination de l’équipe nationale dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, ouvre la voie à l’élection d’un nouveau Conseil, appelé à orienter le football saoudien vers des échéances majeures, telles que la Coupe du Golfe 2026 et la Coupe d’Asie 2027.

La Fédération saoudienne de football a précisé que toute candidature à la présidence du conseil d’administration doit remplir plusieurs critères, dont une expérience de management dans le football, au niveau national ou international, d’au moins deux ans au cours des cinq dernières années.

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La Fédération exige en outre la nationalité saoudienne, une résidence effective dans le royaume, un diplôme universitaire et une bonne maîtrise de l’anglais, gages d’une gestion administrative moderne et d’un dialogue fluide avec les instances continentales et internationales.

La Fédération a par ailleurs insisté sur la nécessité d’un casier judiciaire vierge de toute condamnation portant atteinte à l’honneur ou à l’intégrité, et l’absence de sanction antérieure de radiation, de retrait de licence ou d’exclusion prononcée par un club, une fédération ou tout autre organisme sportif.

L’âge du candidat doit par ailleurs se situer entre 28 et 70 ans, conformément aux règlements électoraux en vigueur.

La Fédération saoudienne doit bientôt publier le calendrier des candidatures et du scrutin, afin d’élire un nouveau Conseil d’administration qui prendra les commandes du football national pour le prochain mandat, marquant ainsi la fin de l’ère Yasser Al-Misehal après sept ans à la tête de l’instance.