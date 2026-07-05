Le Brésil a subi un nouvel échec et a dit adieu à la Coupe du monde 2026 ce dimanche, après sa défaite face à la Norvège sur un doublé d'Erling Haaland (1-2) en huitièmes de finale, prolongeant ainsi sa malédiction face aux équipes européennes en phase à élimination directe pour la septième fois consécutive depuis la finale de 2002.

La Seleção ajoute donc un nouveau chapitre à sa série d’amères défaites contre les formations européennes, une série entamée en 2006 avec son élimination par la France en quarts de finale (0-1), puis poursuivie face aux Pays-Bas en quarts de finale de 2010 (1-2).

En 2014, la Seleção a subi la plus lourde défaite de son histoire à domicile en demi-finale contre l’Allemagne (1-7), avant de tomber face à la Belgique en quarts de finale de 2018 (1-2). avant de tomber face à la Croatie en quarts de finale de 2022 aux tirs au but (2-4) après un match nul (1-1) à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

Cette sixième défaite consécutive face à une sélection européenne en phase à élimination directe confirme la persistance d’un blocage psychologique : la dernière victoire brésilienne dans un tel face-à-face remonte à la finale 2002 et au cinquième titre acquis aux dépens de l’Allemagne (2-0).