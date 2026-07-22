La Fédération argentine de football s'apprête à lancer une vaste campagne judiciaire contre la campagne de désinformation qui a visé l'Albiceleste et ses joueurs lors de la Coupe du monde 2026.

L'Argentine a atteint la finale du Mondial 2026, mais s'est inclinée face à l'Espagne (1-0), lors d'un match qui s'est prolongé en deux périodes supplémentaires.

Tout au long du tournoi, l'Argentine s'est retrouvée au cœur de nombreuses polémiques. Les altercations sur le terrain, les litiges arbitraux, les accusations liées au comportement des joueurs, les critiques visant leur style de jeu jugé violent en finale, ainsi qu'un torrent de publications qui se sont répandues comme une traînée de poudre, ont contribué à créer une atmosphère extrêmement tendue.

En outre, les théories du complot entourant la FIFA étaient fortement présentes. Alors que certains observateurs accusaient l'instance dirigeante internationale de favoriser l'Argentine dans certains matchs, d'autres dénonçaient le traitement sévère qu'elle avait reçu lors des phases décisives.

Les réseaux sociaux se sont transformés en un véritable champ de bataille numérique, où se sont propagés rumeurs, images truquées, vidéos sorties de leur contexte et accusations sans fondement, alimentant une campagne qui, selon les proches de la sélection argentine, a échappé à tout contrôle.

Selon le journal argentin « La Nación », la Fédération argentine de football prépare une riposte judiciaire de grande ampleur.

Les premiers rapports font état d'une plainte pour diffamation d'envergure visant la campagne de désinformation présumée menée contre les joueurs et la sélection argentine lors de la Coupe du monde 2026.

Les procédures judiciaires envisagées portent sur la diffusion d'accusations mensongères, l'utilisation d'images modifiées ou non authentifiées, et la publication de contenus sans la moindre preuve.

Les responsables de la Fédération argentine de football estiment que les règles ont été enfreintes durant le tournoi, et cherchent désormais à obtenir réparation devant la justice.

À noter qu'une équipe d'avocats travaille actuellement à la constitution d'un dossier solide afin d'appuyer les futures actions en justice.

Le journal a précisé que la Fédération argentine entend mener cette bataille sans distinction fondée sur la notoriété, et pourrait viser les grands médias, ainsi que les comptes influents sur les plateformes de réseaux sociaux telles qu'Instagram, TikTok et d'autres.

Plus surprenant encore, des utilisateurs comptant beaucoup moins d'abonnés pourraient également être visés s'ils ont participé à la diffusion de contenus jugés diffamatoires.

Les avocats désignés par la Fédération procèdent actuellement à la collecte de captures d'écran, de publications, de vidéos et de tous les documents pouvant servir de preuves devant la justice.

D'autres développements sont attendus dans les prochains jours, l'instance dirigeante argentine semblant déterminée à défendre son image et celle des joueurs de sa sélection nationale, à l'issue d'une Coupe du monde ayant laissé une grande frustration sportive et de profondes cicatrices médiatiques.