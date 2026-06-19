Après la défaite 6-0 du Qatar… Quelles sont les plus lourdes défaites arabes de l'histoire de la Coupe du monde ?

La sélection qatarienne a rejoint la liste des équipes arabes ayant subi de lourdes défaites au cours de l'histoire de la Coupe du monde, après s'être inclinée face au pays hôte, le Canada, sur un score de 6-0.

Les coéquipiers de Akram Afif ont complètement craqué après les exclusions de deux de leurs joueurs, concédant une défaite qui complique sérieusement leurs chances de sortir du groupe B et d’atteindre les seizièmes de finale, malgré leur premier point historique glané lors du match nul 1-1 face à la Suisse en ouverture.

Néanmoins, cette défaite n’est pas la plus lourde jamais concédée par une sélection arabe dans l’histoire de la Coupe du monde.

Le record négatif revient toujours à l’Arabie saoudite, battue 8-0 par l’Allemagne en 2002.

Les Saoudiens occupent aussi la troisième marche de ce podium peu envié, avec un revers 0-5 concédé face à la Russie, pays hôte de l’édition 2018.

Quatre autres revers arabes ont été concédés avec quatre buts d’écart : la Tunisie vient d’en subir un face à la Suède (1-5) dans l’édition en cours, et les Émirats arabes unis avaient connu le même sort contre l’Allemagne (1-5) en 1990.

L’équipe d’Arabie saoudite a par ailleurs perdu 0-4 contre l’Ukraine en 2006 et face à la France en 1998.

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Le complexe asiatique

Dans le même ordre d’idées, le complexe des équipes asiatiques face aux pays hôtes de la Coupe du monde persiste : au cours de l’histoire, aucune équipe de ce continent n’a réussi à marquer le moindre point ni même à inscrire un but.

D’après les données de « Stats Foot », les sélections asiatiques ont disputé quatre matchs contre les pays organisateurs, les ont toujours perdus et ont concédé seize buts sans jamais en marquer.

Par ailleurs, Julen Lopetegui, le sélectionneur du Qatar, est devenu le premier entraîneur espagnol de l’histoire de la Coupe du monde à perdre par six buts d’écart, d’après les données d’Opta.