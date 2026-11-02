Après la débâcle à domicile face à la Roma : l’entraîneur du club de David Alaba limogé

C’est ce qu’a annoncé lundi soir le club de l’ancien joueur du Bayern David Alaba, en remerciant l’homme de 55 ans pour une période « marquée par des succès importants ».

L’équipe de Runjaic n’a pris que cinq points lors des dix premiers matches de l’actuelle saison de Serie A. L’Udinese, qui évolue sans interruption en première division depuis plus de 30 ans, se trouve au fond du classement, à la 19e place, après sa défaite à domicile 5-2 contre l’AS Rome samedi dernier.

Runjaic avait quitté le Legia Varsovie pour Udine en 2024 et avait mené le club dans la première moitié du classement pour la première fois depuis plus de dix ans. Paolo Zanetti, qui a déjà entraîné Vérone, Empoli et Venise en Serie A au cours de sa carrière, est pressenti pour lui succéder.

Auparavant, cet Autrichien de naissance avait déjà occupé un poste d’entraîneur principal en Allemagne, notamment à Darmstadt 98, au MSV Duisbourg, au 1. FC Kaiserslautern et au 1860 Munich.