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Après la crise Magrachi : Al Ahly tranche avec un premier renfort retentissant

A. Majrashi
Al Ahli
Al Ittifaq
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le Raja se rapproche de remplacer le combattant

Le club saoudien d'Al-Ahli s'est rapproché de la conclusion d'un nouveau transfert au cours de l'actuelle période estivale des transferts, après être parvenu à un accord avec le club d'Al-Ettifaq pour recruter le latéral Radhi Al-Otaibi, une démarche qui vise à renforcer le flanc droit avant le début de la nouvelle saison.

Selon des rapports médiatiques, la direction d'Al-Ettifaq a accepté de vendre le contrat du joueur pour 17 millions de riyals saoudiens, après la fin des négociations entre les deux parties et l'obtention d'un accord définitif sur les aspects financiers et contractuels.

La démarche d'Al-Ahli intervient alors que la direction cherche à disposer d'options supplémentaires au poste de latéral droit, notamment avec l'incertitude qui entoure l'avenir d'Ali Majrashi, dont l'absence du stage extérieur de l'équipe a suscité de nombreuses controverses au cours des derniers jours.

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Les sources ont confirmé qu'Al-Ahli a bouclé la plupart des détails du transfert avec Al-Ettifaq, et qu'il ne reste plus qu'à finaliser les dernières formalités avec le joueur, en vue d'annoncer officiellement son arrivée et son intégration aux préparatifs de l'équipe pour la nouvelle saison.

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La direction d'Al-Ahli estime que Radhi Al-Otaibi représente un renfort important grâce à sa disponibilité et à son expérience en Roshn Saudi League, afin d'être l'une des solutions sur lesquelles s'appuiera le staff technique, dans un contexte où le club souhaite aborder la nouvelle saison avec un effectif complet et capable de rivaliser pour tous les titres.

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