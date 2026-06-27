Après la crise liée à son exclusion, Tony dévoile les coulisses de son entretien décisif avec Tuchel

L’attaquant anglais Ivan Toney, qui évolue sous les couleurs d’Al-Ahli en Arabie saoudite, a révélé les détails de l’entrevue destinée à « apaiser les tensions » qu’il a eue avec l’Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l’équipe d’Angleterre. Il a affirmé que le différend qui les avait opposés n’était qu’un « malentendu » résultant d’une simple méconnaissance mutuelle, et ce, juste avant l’affiche très attendue des « Trois Lions » face au Panama lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les espoirs de Tony de participer à la Coupe du monde semblaient s’être évanouis après seulement deux minutes passées sur le terrain lors du stage de préparation en juin dernier, avant que Tuchel ne l’écarte définitivement. Sa convocation surprise dans la liste finale a donc surpris tout le monde.

Le technicien allemand avait précédemment fait part de sa déception concernant le « niveau d’engagement » de l’attaquant, avant de prendre l’initiative de le contacter pour clarifier la situation. Tony a commenté cette démarche auprès du site ESPN : «La situation ne nécessitait pas d’excuses de part et d’autre ; le fait est simplement que Tuchel ne me connaissait pas en tant que personne. Nous avons eu une discussion approfondie pour que chacun comprenne la mentalité de l’autre, et maintenant il commence à voir qui je suis vraiment. J’espère qu’il est content de ma présence ici.»

Tuchel a ensuite décrit le rôle de Tony au sein de l’effectif actuel comme celui d’un membre d’une « équipe d’opérations spéciales », censé faire la différence en fin de match plutôt que de débuter titulaire. Certains médias en ont conclu que le joueur de 30 ans avait été convoqué spécialement pour les tirs au but, ce à quoi Tony a répondu : « J’aime à penser que j’apporte à l’équipe nationale bien plus que de simples tirs au but, mais si mon rôle consiste à entrer une minute pour tirer un penalty, je ne m’y opposerai jamais. Je suis là pour servir le groupe. »

Interrogé sur sa célèbre panenka « sans regarder le but », qui avait fait sensation lors de l’Euro 2024 contre la Suisse, il a préféré garder le mystère en riant : « Je ne peux pas dévoiler ce secret pour l’instant ! »

Bien que Tuchel ne l’ait pas encore aligné, même lorsque l’Angleterre a cherché à percer la défense ghanéenne lors du dernier match nul et vierge à Boston, l’attaquant assume pleinement son rôle dans la hiérarchie des avant-postes et explique : « L’entraîneur a été clair dès le début sur mon rôle, ce qui vaut mieux que de participer à un tournoi sans savoir où l’on se situe. Quand il vous dit : “Je veux que tu fasses partie de l’équipe pour tes qualités spécifiques”, la balle est dans le camp du joueur, et pour moi, accepter ce rôle était une évidence. »