Le club égyptien d'Al Ahly a annoncé ce lundi soir la prolongation du contrat de son gardien Mohamed El Shenawy jusqu'à la saison 2027-2028, permettant ainsi au capitaine du club de poursuivre son aventure avec la formation, et ce quelques jours seulement après la polémique suscitée par les déclarations de Hossam Hassan, le sélectionneur de l'Égypte, au sujet du gardien chevronné.

L'annonce officielle de la prolongation du contrat d'El Shenawy est intervenue à un moment remarquable, après que les derniers jours ont été marqués par une crise entre Al Ahly et Hossam Hassan sur fond des déclarations de ce dernier au sujet du gardien, avant que le club rouge ne réagisse par un communiqué officiel dans lequel il a défendu son capitaine et rejeté ce qu'il a qualifié d'abus à l'encontre de l'un de ses joueurs. Le sélectionneur est ensuite revenu aujourd'hui pour clarifier sa position et affirmer que ses déclarations précédentes avaient été mal comprises.

Al Ahly a confirmé dans son communiqué officiel que Mohamed El Shenawy avait prolongé son engagement avec le club jusqu'à la saison 2027-2028, à l'issue d'une réunion qui l'a réuni avec le docteur Essam Serag Eldin, président du secteur des contrats, et le capitaine Wael Gomaa, directeur sportif, une démarche qui confirme le maintien du gardien dans les rangs de l'équipe lors de la prochaine période.

El Shenawy a exprimé sa grande fierté face à la reconnaissance du club et de sa direction, et a également adressé un message aux supporters d'Al Ahly, soulignant sa profonde gratitude pour leur soutien, qu'il a décrits comme « le pilier et le soutien » du club et de ses joueurs, ajoutant que les joueurs de l'équipe ont la chance de bénéficier de ce public qui les pousse toujours à redoubler d'efforts et à décrocher davantage de victoires et de titres.









La prolongation du contrat d'El Shenawy intervient quelques jours seulement après les déclarations de Hossam Hassan qui ont suscité une large polémique, lorsque le sélectionneur de l'Égypte s'est exprimé sur les raisons de l'exclusion du gardien du stage de septembre, affirmant qu'El Shenawy avait été « fini » avec son club à une période précédente et ne jouait pas, avant de retrouver son niveau grâce à sa participation avec la sélection puis à son retour sur le terrain avec Al Ahly.

Les déclarations de Hossam Hassan ont provoqué la colère d'Al Ahly, qui a publié un communiqué officiel rejetant les propos du sélectionneur de l'Égypte, affirmant qu'atteindre à la valeur technique et morale de tout joueur représentant le club était inacceptable, surtout lorsqu'il s'agit de Mohamed El Shenawy, capitaine d'Al Ahly et de la sélection égyptienne.

Al Ahly a insisté dans son communiqué sur le fait qu'il soutient constamment les sélections nationales, et qu'il avait préféré garder le silence dans un premier temps par souci de l'intérêt de la sélection, mais qu'il considérait les déclarations de Hossam Hassan comme un abus inacceptable, affirmant qu'il était du droit du sélectionneur de choisir les joueurs qu'il juge appropriés selon sa vision technique, tout en soulignant la nécessité de préserver le respect mutuel entre tous les acteurs du système footballistique.

La crise ne s'est pas arrêtée au communiqué d'Al Ahly, puisque Hossam Hassan est revenu ce lundi pour clarifier ses déclarations précédentes concernant El Shenawy, affirmant que ses propos avaient été mal compris, et qu'il faisait référence à une période durant laquelle le gardien avait souffert d'une blessure, sans vouloir le rabaisser ni mettre en doute ses capacités.

Hossam Hassan a déclaré qu'El Shenawy faisait partie des joueurs fidèles à la sélection égyptienne, soulignant son respect pour tous les joueurs et sa confiance dans les gardiens de l'Égypte, dans une tentative de clarifier sa position sur les déclarations qui ont suscité la polémique ces derniers jours.

Entre les déclarations de Hossam Hassan, la réponse d'Al Ahly puis la mise au point du sélectionneur, l'annonce de la prolongation du contrat d'El Shenawy est venue confirmer le maintien du gardien chevronné au sein du club.



