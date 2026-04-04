Après la crise entre le Maroc et le Sénégal… L'Afrique change pour toujours

Le football sur le continent africain n'est plus ce qu'il était... C'est ainsi que le journal espagnol « AS » a introduit son article sur une crise sans précédent qui a ébranlé les fondements du football africain. En effet, les événements qui se sont déroulés dans les dernières minutes de la finale de la dernière Coupe d'Afrique des nations ne se sont pas terminés avec le coup de sifflet de l'arbitre, mais se sont transformés en un conflit juridique acharné entre le Sénégal et le Maroc, qui a atteint les couloirs des tribunaux et reste en suspens à l'heure actuelle.

Le journal a précisé que l'acceptation par le Tribunal arbitral du sport de l'appel du Sénégal a fait entrer l'affaire dans une nouvelle phase de complexité, les deux parties attendant une décision finale qui déterminera l'identité du vainqueur.

Même si la décision attendue pourrait mettre un terme juridique à la crise, ses répercussions sur le public et dans les médias semblent vouées à perdurer, compte tenu de la division marquée des points de vue.

Témoignant de l'ampleur de la tension, un journaliste marocain a déclaré, lors d'une interview réalisée en marge du match amical entre le Maroc et l'Équateur, que ce qui s'était passé « arrivait bien trop tard », ajoutant : « On n’aurait pas dû en arriver là. Le Sénégal s’est retiré, et le Maroc aurait dû être sacré champion à ce moment-là. C’est tout simplement la vérité. »

Un conflit qui dépasse les limites du terrain

La crise n’est plus seulement un différend sportif entre deux équipes, mais commence à prendre des proportions plus larges qui menacent d’entraîner de nouvelles parties dans le cercle de tension. Le journal a révélé que la Fédération marocaine de football envisageait déjà de déposer une plainte contre la Fédération française de football, au motif qu’elle avait autorisé les célébrations de l’équipe du Sénégal lors d’un match amical disputé à Saint-Denis.

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Cette escalade reflète l'ampleur de l'imbroglio, qui ne se limite plus à la finale controversée, mais s'étend désormais à la scène footballistique internationale, voire à certaines instances liées à l'organisation de grandes compétitions, au premier rang desquelles la Coupe du monde.

Selon le rapport, la tension est devenue palpable au sein du milieu footballistique africain, alors que de nombreux joueurs ont préféré garder le silence pour éviter de s'immiscer dans un dossier sensible qui touche directement l'avenir du football sur le continent.

En conclusion de son article, le journal a souligné que le dernier mot n'avait pas encore été dit et que la décision finale aurait des répercussions allant bien au-delà de la simple désignation d'un champion, marquant ainsi un tournant décisif dans l'histoire du football africain, qui aspire à rivaliser avec ses homologues européens et sud-américains, mais qui reste confrontée à des conflits qui jettent une ombre pesante sur son développement.