Après la crise entre Al-Hilal et Al-Gharafa : la Confédération asiatique inflige une lourde sanction à Bennacer et Somerville

La Confédération asiatique de football a infligé une lourde sanction à l'Algérien Ismaël Bennacer, milieu de terrain d'Al-Gharafa du Qatar, et au Néerlandais Crysencio Summerville, ailier d'Al-Hilal d'Arabie saoudite, après l'incident qui les a opposés.

Al-Hilal l'avait emporté sur Al-Gharafa par 2-1, lors de la rencontre qui les a opposés à la mi-mois dernier, au stade Kingdom Arena, dans la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Elite.

La rencontre a vu Bennacer et Summerville recevoir un carton rouge direct à la 33e minute, en raison de l'altercation dans laquelle ils se sont engagés tous les deux.

Le journaliste saoudien Khaled Al-Dossari a déclaré que la Confédération asiatique de football avait décidé de suspendre les deux joueurs pour 3 matches dans le tournoi Elite, assortie d'une amende de 2 000 dollars pour chacun d'eux.

Summerville sera ainsi absent avec Al-Hilal jusqu'à la mi-parcours du club dans la phase de ligue du tournoi asiatique, puisqu'il ne sera pas présent face à Al-Sadd et Al-Shamal du Qatar, ainsi que Shabab Al-Ahli des Émirats arabes unis.

La même chose s'applique à Ismaël Bennacer, qui sera absent avec le club qatari lors de ses trois prochains matches, contre l'Esteghlal Téhéran d'Iran, Al-Qadsiah d'Arabie saoudite et Al-Quwa Al-Jawiya d'Irak.

Al-Hilal occupe la troisième place du groupe Ouest du tournoi asiatique, avec 3 points, tandis qu'Al-Gharafa se classe onzième sans aucun point.