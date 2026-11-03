Le journaliste français Daniel Riolo a pris avec force la défense de la star française Kylian Mbappé, saluant sa solidité mentale et sa capacité à surmonter une semaine extrêmement difficile avec le Real Madrid, après la vive polémique qu'il a provoquée en Chine à cause d'une image moqueuse publiée par l'attaquant comportant une plaisanterie sur le dirigeant chinois Mao Zedong, ainsi que les réactions qui ont suivi le fait qu'il n'ait pas remporté le Ballon d'Or.

Riolo a salué la force mentale dont Mbappé a fait preuve dans la gestion de cette crise, lors de son intervention dans l'émission « L'After Foot » sur la radio française RMC, déclarant : « Il faut vraiment mettre en lumière cette histoire totalement absurde qui est apparue juste après la cérémonie du Ballon d'Or. Mbappé montre une solidité mentale bien supérieure à la moyenne. Surmonter une chose pareille n'a pas été simple du tout, car elle avait des dimensions politiques et diplomatiques, et un fardeau énorme a été placé sur ses épaules. Et quelques jours plus tard, il livre une performance comme celle d'hier, même si c'était face à une équipe modeste, ce qui confirme que nous avons affaire à un véritable caractère. »

Riolo a mis en avant le retour en force de Mbappé, malgré les pressions auxquelles il a été soumis, après avoir inscrit un but dans les filets du Racing Santander.

Mais le journaliste français a insisté sur le fait que les pressions auxquelles Mbappé est confronté ne s'arrêteront pas tant que le vrai problème ne sera pas réglé, lequel réside, selon lui, dans l'existence d'un plan ou d'un complot visant l'attaquant du Real Madrid.

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Il a déclaré à ce sujet : « Nous le savions déjà, mais une histoire comme celle-ci... il n'avait jamais rien connu de pareil auparavant. Ce qui s'est passé en Suède était grave, puisqu'il avait été accusé de viol, avant que le bureau du procureur ne conclue, à l'issue d'une enquête de deux mois, à l'absence de tout acte criminel. Mais vous rendez-vous compte de ce qui se passe ? On dit souvent que tout ce qui entoure Mbappé est irrationnel, mais cette histoire frôle les limites de l'extrême, c'est insensé. »

Riolo a ajouté, affirmant son étonnement devant l'ampleur des réactions contre le joueur : « Que toutes ces accusations soient portées contre Mbappé sur la base d'une vidéo datant de plusieurs mois, puis que vienne la réaction violente de la Chine qui décide tout simplement de ne pas diffuser les matches, c'est quelque chose de totalement irrationnel. Ce qui s'est passé en Suède était irrationnel aussi, et à ce jour nous ne savons absolument rien de cette affaire. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a mené à aucun résultat. Avez-vous vu ce qu'elle a donné ? Y a-t-il encore des gens pour croire qu'il n'existe aucun complot visant à le faire tomber ? »

Il a poursuivi en s'interrogeant : « Pensez-vous vraiment que parler de complot n'est qu'une théorie ? La vidéo qui a refait surface trois mois plus tard, et ce qui s'est passé en Suède... cela fait beaucoup de coïncidences, vraiment. »