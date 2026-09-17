Après la crise du trio du Real, révélations sur la position de Yamal concernant le maillot de soutien à Ceuta

Des rapports de presse ont révélé que la décision du Barça de ne pas participer à l'initiative consistant à porter des maillots comportant un message de soutien à la ville de Sebta n'était pas seulement liée au caractère politique que l'on pouvait comprendre du slogan, mais que la position de Lamine Yamal a joué un rôle déterminant dans le règlement de la position du club catalan.

Selon ce qu'a publié le site marocain Le360 dans sa version française, le Barça envisageait encore la possibilité de participer à l'initiative avant la rencontre face au Racing Santander, qui s'est disputée hier soir, mercredi, en Liga espagnole, avant d'apprendre que son jeune attaquant ne souhaitait pas porter le maillot dédié à cette campagne.

Le rapport a indiqué que la direction du Barça a décidé, par la suite, de ne pas impliquer toute l'équipe dans l'initiative, et ce afin d'éviter de placer Yamal en particulier dans le viseur, que ce soit à travers les critiques ou les insultes racistes sur les réseaux sociaux.

L'expérience du Real Madrid en tête

Cette décision est liée, selon le même rapport, à ce qui s'est passé avec le Real Madrid lors de la rencontre face à Elche, lorsque Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté et Vinicius Junior ont choisi de relever leurs maillots d'une manière qui rendait le slogan « Todos somos Caballas » moins visible que chez leurs coéquipiers.

L'attitude du trio a suscité une vague de réactions et de critiques, avant que le Real Madrid n'affirme que chaque joueur était libre de prendre sa décision quant à sa participation ou non à l'initiative.

De même, Abdessamad Ezzalzouli, joueur de la sélection marocaine, a fait l'objet à son tour d'une campagne de critiques sévères, après avoir porté le maillot de soutien à Sebta avec ses coéquipiers du Real Betis avant le match contre Villarreal.

Cela intervient dans un contexte de sensibilité particulière entourant Lamine Yamal, né en Espagne d'un père marocain et d'une mère originaire de Guinée équatoriale, qui a été proche de jouer pour la sélection marocaine, mais a préféré la sélection espagnole, et est devenu l'une des plus grandes stars mondiales à un jeune âge après avoir remporté les titres de la Coupe du monde et de l'Euro.