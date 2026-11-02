La rencontre entre l'ingénieur Hani Abou Rida, président de la Fédération égyptienne de football, et la star Mohamed Salah, capitaine de la sélection égyptienne, a de nouveau braqué les projecteurs sur la relation entre les deux parties, dans un contexte marqué par les interrogations soulevées ces derniers temps concernant la position du capitaine de l'Égypte vis-à-vis du staff technique, à la suite de son départ du stage de la sélection en septembre dernier.

La Fédération égyptienne de football a publié un communiqué officiel dans lequel elle a dévoilé les détails de la visite de Hani Abou Rida en Turquie, ainsi que l'objectif de sa rencontre avec Mohamed Salah, affirmant que cette visite s'inscrit dans le souci de la Fédération de maintenir un contact permanent avec les stars de la sélection nationale.

La Fédération égyptienne de football a déclaré dans son communiqué : « Hani Abou Rida, président de la Fédération égyptienne de football, a tenu, lors de sa visite en Turquie dont l'objectif était de rencontrer la star Mohamed Salah, capitaine de la sélection nationale et l'une des plus grandes vedettes du football égyptien, à organiser une rencontre avec lui, dans le cadre du souci de la Fédération de maintenir un contact permanent avec les stars de la sélection nationale. »

Le communiqué a ajouté : « La rencontre a été l'occasion de discuter des moyens d'aplanir tout obstacle susceptible d'entraver le parcours de la sélection nationale, afin de contribuer à la poursuite de ses succès, tout en soulignant l'importance de la communication et de l'entente entre tous les éléments du système, du travail dans un esprit d'équipe unie et de la création des meilleures conditions pour la sélection, son staff technique et ses joueurs, en vue des prochaines échéances internationales. »

Et de poursuivre : « Le président de la Fédération a exprimé sa grande considération pour le rôle que représente Mohamed Salah, en tant que l'une des plus importantes figures du football égyptien et capitaine de la sélection nationale, insistant sur le souci de la Fédération d'apporter tous les moyens de soutien et d'appui à la sélection nationale, afin de répondre aux attentes du public égyptien. »

Mohamed Salah, capitaine de la sélection égyptienne et joueur de Trabzonspor en Turquie, avait quitté le stage de l'Égypte en septembre 2026, après le match contre l'Angola dans le cadre des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, un épisode qui a soulevé de nombreuses interrogations au sujet de sa relation avec le staff technique dirigé par Hossam Hassan.

Le départ de Salah est survenu après la décision de Hossam Hassan de le remplacer à la 60e minute du match contre l'Angola, qui s'est soldé par un nul et vierge, le sélectionneur ayant expliqué après la rencontre que sa décision relevait de raisons purement techniques, affirmant que le capitaine de la sélection ne souffrait d'aucune blessure.

Par ailleurs, la sélection égyptienne se prépare à disputer deux matches contre le Malawi, dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, le stage de l'Égypte débutant le 9 novembre prochain au Centre des équipes nationales.

Le premier match entre les deux sélections doit se tenir le 13 novembre au stade international du Caire, dans le cadre de la troisième journée, avant que la rencontre ne se rejoue le 17 du même mois au stade international de Bingu, au Malawi, pour le compte de la quatrième journée.

La sélection égyptienne figure dans le groupe 2 des éliminatoires, aux côtés des sélections de l'Angola, du Soudan du Sud et du Malawi. L'Égypte est en tête du classement avec 4 points, devançant l'Angola à la différence de buts, tandis que le Malawi occupe la troisième place avec 3 points, et que la sélection du Soudan du Sud se trouve à la dernière place sans aucun point.

La sélection égyptienne avait entamé son parcours dans les éliminatoires par un nul et vierge contre l'Angola à domicile, avant de réaliser une large victoire contre le Soudan du Sud à l'extérieur sur le score de cinq buts à zéro.