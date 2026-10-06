Après la crise de Mohamed Salah, Abou Rida éteint l'incendie de la sélection égyptienne à sa manière

Alors que la polémique s'intensifie autour de la sélection d'Égypte et du staff technique dirigé par Hossam Hassan et Ibrahim Hassan, il semble que la Fédération égyptienne de football ne soit pas disposée à prendre des décisions hâtives, préférant attendre que les rapports officiels soient finalisés et que le calme revienne avant de trancher les dossiers en suspens.

Le journaliste Ahmed Shoubeir, ancien gardien d'Al Ahly et de la sélection égyptienne, a révélé la position de Hany Abou Rida, président de la Fédération égyptienne de football, concernant les derniers développements, affirmant que les rumeurs sur le renvoi d'Ibrahim Hassan devant une commission d'enquête sont dénuées de tout fondement.

Shoubeir a déclaré sur son compte de la plateforme « X » : « On a dit qu'Ibrahim Hassan serait renvoyé devant une commission d'enquête, cette affaire est dénuée de tout fondement. »

Il a précisé qu'Abou Rida attendait le rapport de Khaled El Darandaly, ainsi que celui du staff technique de la sélection égyptienne, avant de discuter de la crise et de prendre la moindre mesure, soulignant que le président de la Fédération préférait laisser le temps apaiser l'atmosphère et faire baisser la tension.

L'ancien gardien d'Al Ahly et de la sélection égyptienne a ajouté qu'Abou Rida souhaitait que les dossiers soient discutés dans un climat serein, de manière à garantir l'instauration d'une phase de discipline et de raison au sein de la sélection.

Shoubeir a insisté sur le fait que la relation entre la Fédération et le staff technique constituait une priorité pour Abou Rida, de même que la nécessité d'améliorer la relation entre les staffs technique et administratif et les joueurs, parmi lesquels Mohamed Salah, Hamza Abdelkarim et Mohamed Abdelmoneim.

Il a conclu que l'objectif était de bâtir une relation fondée sur le respect et la coopération entre toutes les parties, loin de tout dénigrement des joueurs, du staff technique ou de la Fédération, de manière à assurer la stabilité de la sélection égyptienne au cours de la prochaine période.



