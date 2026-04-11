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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Après la crise de l'Al-Ahly, une décision arbitrale controversée a pénalisé Al-Nasr face à Al-Akhdoud

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Saudi Pro League
Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
Arabie saoudite

Les polémiques autour de l’arbitrage persistent dans le championnat professionnel Roshen.

Le match entre Al-Nassr et Al-Akhdoud, disputé samedi soir lors de la 28^e journée du championnat saoudien Roshen, a été marqué par une décision arbitrale controversée.

L’expert égyptien en arbitrage Mohamed Kamal Risha a affirmé au journal saoudien Al-Riyadiah qu’une action litigieuse survenue à la 36^e minute aurait dû conduire à un penalty en faveur d’Al-Nassr.

Selon lui, le joueur d’Al-Nassr Ayman Yahya a été bousculé dans la surface de réparation par l’attaquant d’Al-Akhdoud Christian Basogog ; une faute évidente qui aurait dû conduire à l’octroi d’un penalty.

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Selon lui, l’arbitre aurait dû interrompre le jeu et recourir à la VAR, laquelle, toujours selon l’expert, aurait dû confirmer la nécessité d’accorder un penalty.

Cette décision intervient alors que le football saoudien digère encore la polémique ayant touché Al-Ahli Jeddah face à Al-Fayha, lorsque un penalty évident n’avait pas été sifflé dans les arrêts de jeu, un contentieux aggravé par la diffusion d’une vidéo où le quatrième arbitre invitait les joueurs d’Al-Raqi à se concentrer sur la Ligue des champions asiatique au détriment du championnat.

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