Après la crise de l'Al-Ahly, une décision arbitrale controversée a pénalisé Al-Nasr face à Al-Akhdoud

Le match entre Al-Nassr et Al-Akhdoud, disputé samedi soir lors de la 28^e journée du championnat saoudien Roshen, a été marqué par une décision arbitrale controversée.

L’expert égyptien en arbitrage Mohamed Kamal Risha a affirmé au journal saoudien Al-Riyadiah qu’une action litigieuse survenue à la 36^e minute aurait dû conduire à un penalty en faveur d’Al-Nassr.

Selon lui, le joueur d’Al-Nassr Ayman Yahya a été bousculé dans la surface de réparation par l’attaquant d’Al-Akhdoud Christian Basogog ; une faute évidente qui aurait dû conduire à l’octroi d’un penalty.

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Selon lui, l’arbitre aurait dû interrompre le jeu et recourir à la VAR, laquelle, toujours selon l’expert, aurait dû confirmer la nécessité d’accorder un penalty.

Cette décision intervient alors que le football saoudien digère encore la polémique ayant touché Al-Ahli Jeddah face à Al-Fayha, lorsque un penalty évident n’avait pas été sifflé dans les arrêts de jeu, un contentieux aggravé par la diffusion d’une vidéo où le quatrième arbitre invitait les joueurs d’Al-Raqi à se concentrer sur la Ligue des champions asiatique au détriment du championnat.