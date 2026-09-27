L'Atlético Madrid n'a pas refermé le dossier du derby face au Real Madrid malgré les jours écoulés depuis cette confrontation palpitante, car les déclarations des joueurs de l'équipe continuent de porter des messages clairs à l'égard des protestations du club madrilène contre les décisions de l'arbitre, au premier rang desquelles les critiques de l'entraîneur José Mourinho.

Selon le journal espagnol « Marca », Álex Baena, joueur de l'Atlético Madrid, a exprimé la position du vestiaire de son équipe sur la polémique qui a suivi la victoire des Rojiblancos sur le score de 2-1, estimant que le tapage soulevé par le Real Madrid autour de l'arbitrage reflète une incapacité à accepter la défaite.

Baena a déclaré avant de disputer la rencontre de la sélection espagnole face à l'Angleterre, match qu'il a abordé en tant que remplaçant : « Je pense qu'ils se plaignent parce qu'ils ont perdu. Si c'avait été l'inverse, il n'y aurait pas eu toute cette polémique autour de l'arbitrage. Quand le Real Madrid perd face à l'Atlético, ils cherchent d'autres sujets pour en parler au lieu de se concentrer sur le match. »

Baena ne s'est pas arrêté aux critiques du Real Madrid ; il a directement décoché ses flèches en direction de Mourinho, estimant que la conférence de presse tenue par l'entraîneur après le derby, au cours de laquelle il a passé en revue un ensemble de cas arbitraux, n'était qu'une réaction à la défaite.

Il a affirmé : « Je pense assurément que c'était une sorte de crise de colère, car la façon dont il s'est présenté en conférence de presse, avec les bouts de papier colorés, en donnait l'impression, et c'était la preuve qu'il ne sait pas comment accepter la défaite. »









Le vestiaire de l'Atlético estime que la prestation de l'arbitre Ortiz Arias était discutable dans certains cas, mais il refuse de réduire l'ensemble du match aux décisions arbitrales, d'autant que l'équipe a joué par moments en infériorité numérique et a considéré qu'elle avait été la meilleure et méritait la victoire.

Selon « Marca », l'Atlético n'a pas compris la raison de l'ampleur des critiques émanant du Real Madrid, d'autant que les joueurs de l'équipe se souviennent de confrontations précédentes lors du derby marquées par des décisions arbitrales que le club a jugées injustes à son égard, parmi lesquelles les expulsions de Dani Ceballos et d'Ángel Correa.

C'est pourquoi les joueurs de l'Atlético estiment que ce qui s'est passé lors du dernier derby ne peut être dissocié d'un long historique de polémiques arbitrales entre les deux rivaux. Certains membres de l'équipe résument leur position par cette phrase : « Ils n'ont pas l'habitude que ça leur arrive », en référence au sentiment des équipes qui affrontent le Real Madrid, en particulier au stade Santiago-Bernabéu, d'avoir été victimes de décisions arbitrales controversées.

Malgré la persistance des tensions, l'Atlético espère que les répercussions du derby ne s'étendront pas aux prochaines confrontations entre les deux équipes, car il reste encore un autre match en Liga au stade Santiago-Bernabéu, avec la possibilité d'un nouvel affrontement entre eux en Coupe du Roi, en Ligue des champions ou en Supercoupe d'Espagne.