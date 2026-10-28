Le célèbre expert en relations publiques et en marketing Mark Borkowski a affirmé que la star Harry Kane pourrait être le seul sauveur de la réputation du football anglais, après que Manchester City a traîné ce sport dans la boue.

Les déclarations de l'expert sont intervenues après la cérémonie du Ballon d'Or, où Kane a été sacré, se levant pour recevoir une chaleureuse ovation tandis qu'il remerciait nommément son épouse, sa famille et une longue liste d'entraîneurs avec lesquels il a travaillé.

Le succès de Kane survient à un moment extrêmement délicat pour le football anglais, dont la réputation a été entachée après la condamnation de Manchester City pour l'ensemble des chefs d'accusation liés à de graves infractions aux règles financières de la Premier League sur neuf saisons consécutives.

Borkowski estime que Kane possède les qualités pour jouer le rôle d'homme d'État dans la réparation de cette image ternie. Il a ainsi déclaré au journal britannique « The Sun » : « Regardons les choses en face, le football britannique est actuellement en très mauvaise posture sur le plan de la réputation, et indépendamment de ce que fera la Premier League au sujet de Manchester City, Harry Kane pourrait bien être le sauveur de la réputation du football dans ce pays. »

Il a ajouté : « Je crois qu'il se sent déjà comme un homme d'État, et qu'il a le sentiment d'avoir un rôle plus grand à jouer que tous ces rôles stéréotypés dans lesquels tombent les footballeurs. Dans sa carrière, il lui reste peut-être deux ou trois tournois, son objectif sera de ramener la Coupe du monde à l'Angleterre, ce qui lui rapportera beaucoup d'argent et créera un héritage durable. »

L'expert a précisé que l'Angleterre parle encore des champions de 1966 et de Sir Geoff Hurst, qui a joué le rôle d'ambassadeur du football anglais depuis la victoire en Coupe Jules Rimet, affirmant : « Harry Kane peut jouer le rôle d'ambassadeur de l'Angleterre grâce à ses valeurs et à sa personnalité, et il pourrait laisser un héritage plus grand que celui de David Beckham lui-même. »



