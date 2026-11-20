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À 16 ans, JJ Gabriel est tout proche de devenir une nouvelle recrue du Real Madrid.

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D'après le quotidien Mundo Deportivo, un accord est imminent avec J Gabriel et pourrait être officialisé très prochainement.

Le Real Madrid versera 360 000 euros à Manchester United au titre des indemnités de formation du jeune joueur.

Les dirigeants madrilènes estiment que JJ Gabriel possède tous les atouts d'une future grande star, mais une certaine inquiétude règne dans les hautes sphères du club merengue au sujet de l'entourage du joueur, et plus précisément de son père.

Ancien footballeur professionnel, son père, Joe Okerwel, a porté le maillot de la sélection irlandaise et exerce une influence considérable sur la carrière de son fils.

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Les interventions du père ont provoqué des tensions avec Manchester United, qui ont fini par entraîner le départ de JJ Gabriel du club anglais.

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Le Real Madrid a parfaitement conscience de ce problème et suit donc de près le poids du père dans la carrière du joueur.

Pour limiter cette influence, Ali Barat, l'agent avec lequel JJ Gabriel a signé pour le représenter, est entré dans les négociations.

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Ali Barat entretient d'excellentes relations avec le Real Madrid, puisqu'il représente deux joueurs de l'effectif merengue, Denzel Dumfries et Dean Huijsen.

Le Real Madrid compte sur cet agent pour veiller à ce que l'influence du père de JJ Gabriel ne pèse pas négativement sur la carrière du joueur chez les Merengues.