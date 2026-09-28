La sélection saoudienne a encaissé un nouveau coup dur avant son match tant attendu face à l'Irak dans le cadre de la Coupe du Golfe « Gulf Cup 27 », après que le staff médical a révélé de nouveaux développements concernant l'état de Hassan Tambakti, le défenseur de l'Arabie saoudite, durant la préparation de l'équipe pour la prochaine rencontre.

Le staff médical de la sélection saoudienne a annoncé, via le compte officiel de l'équipe sur la plateforme « X », que Hassan Tambakti s'est contenté d'effectuer des exercices spécifiques avec le staff médical, après avoir ressenti des douleurs au muscle du mollet, le joueur étant soumis à un programme de rééducation individuel, à l'écart des entraînements collectifs.

La blessure de Tambakti survient à un moment extrêmement délicat, d'autant que la sélection saoudienne se prépare à affronter l'Irak dans l'un des matches les plus en vue du tournoi, alors que le staff technique a besoin de stabilité dans le compartiment défensif, après le niveau affiché par l'équipe lors de ses précédentes rencontres à la « Gulf Cup 27 ».

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Selon les derniers rapports, Tambakti ne pourra pas prendre part au match face à l'Irak, en attendant que sa situation soit définitivement tranchée en fonction de sa réponse au programme de soins et de rééducation au cours des prochaines heures, ce qui place le staff technique devant l'option de chercher un remplaçant pour pallier son absence éventuelle.

L'absence de Tambakti représente un nouveau coup dur pour l'Arabie saoudite, surtout après la blessure de Hassan Kadesh et son départ du stage.

Ces développements interviennent après la période difficile qu'a traversée la sélection saoudienne ces derniers mois, à la suite de son élimination de la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026, avant que l'Arabie saoudite n'entame une nouvelle étape avec la Coupe du Golfe, en quête de retrouver la confiance et d'obtenir des résultats positifs dans la compétition.