Kylian Mbappé termine en tête du classement des buteurs de la Coupe du monde 2026. Lionel Messi, qui n’a pas trouvé le chemin des filets lors de la finale contre l’Espagne, n’a pas pu le rattraper.

La Coupe du monde 2026 s’est conclue par le sacre de l’Espagne, victorieuse 1-0 en finale grâce à Ferran Torres, privant ainsi Messi d’une occasion d’alourdir son total.

Messi devait marquer en finale pour réduire l’écart, mais la défense espagnole l’a neutralisé tout au long de la rencontre, enterrant ses espoirs de rivaliser pour le titre de meilleur buteur.

Mbappé conclut ainsi la compétition avec 10 réalisations au compteur, grâce à une performance exceptionnelle sous le maillot des Bleus, éliminés en demi-finale par la Roja.

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Lionel Messi termine deuxième avec huit réalisations, tandis que l’Anglais Jude Bellingham complète le podium avec sept buts marqués au fil de la compétition.

Malgré ce revers au classement des buteurs, Messi quitte la compétition après avoir conduit l’Argentine en finale et aligné des statistiques individuelles de premier plan, tandis que Mbappé confirme une nouvelle fois son statut d’attaquant redoutable en conservant son titre de meilleur buteur jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2026.

Il s’agit de sa deuxième couronne consécutive de meilleur buteur, après ses 8 réalisations au Qatar.

Avec 22 réalisations au total, Mbappé devient le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, devançant Messi d’une seule unité.