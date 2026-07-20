Après la Coupe du monde 2026, la star marocaine s’apprête à relever un nouveau défi en Premier League

Ipswich Town poursuit sa dynamique sur le marché des transferts estivaux en s’accordant avec Fulham pour recruter le défenseur international marocain Issa Diop, afin de renforcer sa défense avant le coup d’envoi de la nouvelle saison de Premier League.

Selon la chaîne britannique « Sky Sports », Ipswich a finalisé lundi un accord définitif avec Fulham pour le transfert d’Issa Diop, pour un montant d’environ 8,5 millions de livres sterling.

Le défenseur de 29 ans doit rejoindre les rangs d’Ipswich dans les prochains jours, les dernières formalités du transfert étant sur le point d’être finalisées. Il s’engagera pour quatre ans après avoir passé la visite médicale.

Arrivé à Fulham en 2022, il a disputé 96 matchs toutes compétitions confondues, dont 13 en Premier League la saison passée.

Diop, véritable pilier défensif, a d’abord représenté les sélections françaises chez les jeunes avant d’opter pour le Maroc, avec lequel il a récemment pris part à la Coupe du monde 2026.

Son contrat expirant dans un an, Fulham a accepté de le céder pour renforcer la défense d’Ipswich, qui prépare son retour en Premier League et mise sur l’expérience du joueur pour affronter les défis de l’élite.