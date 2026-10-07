L'Arabie saoudite a commencé à préparer sa participation à la phase finale de la Coupe d'Asie des nations 2027, moins de 24 heures après son sacre lors de la Coupe du Golfe arabe dans sa vingt-septième édition, « Khaleeji 27 ».

L'Arabie saoudite a remporté la Coupe du Golfe arabe, hier mardi, après sa victoire face aux Émirats arabes unis sur le score de deux buts à zéro, lors de la finale du tournoi du Golfe, disputée au stade Al-Inma à Djeddah.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que l'Arabie saoudite avait décidé de disputer deux matches amicaux, lors de la prochaine trêve internationale, au mois de novembre prochain, en préparation de la Coupe d'Asie des nations 2027.

La dix-neuvième édition de la Coupe d'Asie des nations se tiendra en Arabie saoudite, plus précisément à Riyad, Djeddah et Khobar, durant la période allant du 7 janvier au 5 février prochains.

Le journal a précisé que les deux matches amicaux se joueront respectivement contre la Corée du Sud et l'Ouzbékistan, lors du stage que l'Arabie saoudite effectuera dans la capitale saoudienne Riyad, du 9 au 17 novembre prochains.

Les deux matches se joueront au stade de l'université Al-Imam, dans la capitale saoudienne Riyad, à condition que soient achevés tous les aménagements nécessaires pour y disputer les entraînements et les deux rencontres.

Il convient de rappeler que l'Arabie saoudite entamera son parcours dans le tournoi asiatique le 7 janvier prochain, au stade de la cité internationale du Roi Fahd dans la capitale Riyad, avant d'affronter Oman et le Koweït, les 12 et 17 du même mois.