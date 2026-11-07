Après la Confédération asiatique : 25 nouvelles voix pour Infantino lors des élections de la FIFA

Après la Confédération asiatique de football, c'est au tour de l'Union caribéenne d'annoncer son soutien à Gianni Infantino, devenu plus que jamais le grand favori pour sa réélection à la présidence de la FIFA en mars prochain.

Gianni Infantino a obtenu 25 voix supplémentaires, après que l'Union caribéenne de football a officiellement annoncé son soutien à la réélection du dirigeant italo-suisse à la présidence de la FIFA.

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Le communiqué de l'Union déclare : « Au terme d'un processus officiel de consultation et d'approbation impliquant ses associations membres, les 25 associations membres de l'Union caribéenne, affiliées à la FIFA, ont exprimé leur soutien collectif à la réélection de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA, lors de la prochaine élection présidentielle de 2027. »

Des exigences de « transparence » et de « bonne gouvernance »

Depuis son accession à la présidence de la Fédération internationale de football en 2016, Gianni Infantino, âgé de 56 ans, demeure le grand favori de l'élection qui doit se tenir lors du congrès de la FIFA, le 18 mars 2027 à Rabat, et ce malgré les critiques dont il a fait l'objet après l'annonce d'un projet avorté de création d'une société commerciale ouverte aux investisseurs du secteur privé.

Le mois dernier, la Confédération asiatique de football avait annoncé son soutien à Infantino, suivie cette semaine par l'Union caribéenne, qui a justifié sa position en déclarant : « L'Union caribéenne reconnaît les initiatives de développement menées par la FIFA, notamment les investissements dans les infrastructures du football, les programmes techniques, les compétitions, le football des jeunes et le football féminin, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles. »

L'Union a souligné que ses associations membres opèrent avec des ressources financières et humaines limitées, insistant sur « l'importance de garantir que le prochain cycle de développement apporte des bénéfices durables à ses associations membres ».

Un avertissement

Toutefois, le communiqué de l'Union caribéenne comportait un message d'avertissement, peut-être lié aux turbulences qu'a connues la FIFA ces derniers mois, puisqu'il affirme : « Dans le même esprit, l'Union caribéenne continue d'appeler à davantage de transparence et de bonne gouvernance, ainsi qu'à des réformes significatives au sein de la famille du football. »

Et d'ajouter : « L'Union caribéenne apporte son soutien à la FIFA, dans l'espoir qu'elle continue de renforcer la responsabilité, de maintenir les normes les plus élevées de gouvernance et de poursuivre les réformes nécessaires pour garantir que chaque association membre soit représentée de manière équitable et prise en considération. »

L'Union a conclu son communiqué en déclarant : « L'Union caribéenne affirme avoir défini sa position collective en concertation avec ses associations membres, ce qui reflète l'importance de la transparence, de la prise de décision collective et du respect des voix de ses membres. »