La décision de reconnaître Manchester City coupable de toutes les accusations financières qui lui étaient reprochées, à l'exception d'une seule sur 115 infractions, a ouvert la voie à une vaste polémique autour du sort de ses titres passés en Premier League, sur fond de revendications ironiques d'anciennes stars réclamant que ces titres soient attribués à leurs clubs.

Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United, et José Enrique, ancien latéral de Liverpool, ont figuré parmi les plus prompts à réagir aux derniers développements, en réclamant les médailles de Premier League au cas où Manchester City serait déchu de certains de ses titres.

Ferdinand réclame le titre 2012

Ferdinand, âgé de 47 ans, a réagi via son compte sur la plateforme « X », en ravivant le souvenir de la saison 2011-2012, au cours de laquelle Manchester United avait terminé vice-champion derrière Manchester City.

L'ancien défenseur de United a écrit : « Une autre médaille de Premier League viendra s'ajouter à l'armoire à trophées. »

En cas de retrait des titres de City, Manchester United pourrait également se retrouver en position de récupérer le titre de la saison 2017-2018, remporté par les Citizens.

David de Gea, ancien gardien de Manchester United, s'est joint à la plaisanterie en écrivant : « Alors... parlons-en. Combien de titres de Premier League ai-je remportés maintenant ? »

Certains supporters se sont empressés d'ajouter, de façon ironique, les titres des saisons 2011-2012 et 2017-2018 à la page Wikipédia de De Gea.

Enrique évoque la saison de Liverpool

De son côté, José Enrique, ancien joueur de Liverpool, s'est lui aussi invité dans le débat, en réclamant le titre de Premier League que son équipe avait perdu au cours de la saison 2013-2014 au profit de Manchester City.

Le latéral espagnol a passé cinq années en Angleterre et a contribué avec Liverpool à terminer la saison en tant que vice-champion derrière City, avant que les chances de l'équipe ne s'amenuisent lors des dernières journées.

Enrique a partagé une publication via son compte, accompagnée d'une photo de lui en train d'astiquer le trophée de la Premier League et de l'embrasser, et a écrit : « Il est déjà arrivé !!! Merci à toi, Premier League, et envoyez-moi la médaille bientôt aussi. »

Les sanctions ne sont pas encore tombées

Malgré la décision reconnaissant Manchester City coupable de la plupart des accusations, la Premier League n'a annoncé jusqu'à présent aucune sanction officielle à l'encontre du club.

Les spéculations laissent entendre que les sanctions éventuelles pourraient aller d'amendes financières à un important retrait de points, voire à une possible relégation, selon ce que décideront les instances compétentes.

Manchester City avait publié un communiqué au sujet de l'affaire, alors que le club étudie la possibilité de faire appel de la décision.

Sur le terrain, Manchester City occupe actuellement la tête du classement de la Premier League lors de la saison 2026-2027, après avoir signé cinq victoires en cinq matchs, tandis que Liverpool occupe la sixième place avec deux victoires, et que Manchester United pointe à la douzième place avec une seule victoire.