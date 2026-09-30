David Kogan, président de l'Independent Football Regulator (IFR), l'organisme de régulation indépendant du football anglais, a adressé un avertissement à Manchester City, affirmant que l'instance dispose de prérogatives lui permettant d'examiner la conformité des propriétaires de clubs, de leurs directeurs et de leurs cadres dirigeants, et ce après la condamnation du club pour 115 infractions financières.

Kogan a précisé que la décision rendue par la commission indépendante soulève des « questions très graves », soulignant que l'instance pourrait recourir à ses prérogatives si des preuves manifestes de manquements de la part d'individus venaient à apparaître, conformément à sa mission de protection de la pérennité, de l'intégrité et de la sûreté du football anglais.

Kogan a déclaré dans un communiqué publié par le journal espagnol « Marca » : « La décision de la commission indépendante soulève des questions très graves. Nous avons le pouvoir d'examiner la conformité des propriétaires de clubs, de leurs directeurs et de leurs cadres dirigeants, et nous utiliserons ce pouvoir lorsque cela sera approprié, dans l'intérêt de la protection de la pérennité, de l'intégrité et de la sûreté du football anglais, s'il existe des preuves manifestes de mauvaises pratiques de la part d'individus. »

Il a ajouté : « Cela inclut la prise en compte de ce sur quoi la Premier League a enquêté. Cependant, étant donné que la procédure entre Manchester City et la Premier League est toujours en cours, nous attendrons de nouveaux développements. Nous espérons que l'affaire sera résolue prochainement, pour les supporters. »

L'organisme de régulation indépendant du football anglais a été créé à la suite de l'annonce du projet de Super Ligue européenne, dans le but de contribuer à empêcher que de telles crises ne se reproduisent à l'avenir. Sa mission consiste à protéger le football anglais, et parmi ses prérogatives figure l'examen de la conduite des propriétaires de clubs et de leur situation financière, afin de s'assurer qu'ils ne représentent pas un danger pour l'intégrité des compétitions.

Manchester City clame son innocence

Manchester City dispose d'un délai jusqu'à vendredi prochain pour faire appel de la décision, tandis que le club continue de clamer son innocence, affirmant détenir des preuves irréfutables établissant sa position.

Le directeur général du club, Ferran Soriano, avait qualifié l'ensemble de l'affaire d'« accusation mensongère », et avait accusé la Premier League de s'appuyer sur des « théories du complot ».

La position de l'organisme de régulation intervient à un moment où la procédure judiciaire entre Manchester City et la Premier League est toujours en cours, ce qui signifie que toute démarche éventuelle de l'instance concernant la conformité des dirigeants ou des propriétaires dépendra des développements et des conclusions finales de l'affaire.