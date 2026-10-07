Après la condamnation de City, Haaland va-t-il choquer les supporters de Dortmund en rejoignant Kane au Bayern ?

Dans un scénario que même les plus optimistes du côté bavarois n'auraient osé imaginer, les contours d'un duo offensif terrifiant commencent à se dessiner dans les couloirs du Bayern Munich, réunissant l'Anglais Harry Kane et le Norvégien Erling Haaland, et ce sur les décombres d'une crise historique qui frappe Manchester City.

Des rapports anglais ont révélé que le club bavarois se prépare à soumettre une offre colossale pour s'attacher les services de Haaland, âgé de 26 ans, s'il venait à être disponible sur le marché des transferts, profitant de la sanction sévère reconnaissant Manchester City coupable de 114 chefs d'accusation liés à des infractions financières.

Bien que Haaland ait signé un contrat légendaire d'une durée de dix ans courant jusqu'en 2034 avec City, son avenir à l'Etihad Stadium est devenu incertain, les règlements accordant à de nombreuses stars de l'équipe le droit de résilier leur contrat et de chercher d'autres opportunités en cas de relégation du club en deuxième division ou en dessous.

Le Bayern rêve d'un duo imparable

Le spécialiste du football européen Andy Brassell a expliqué, dans des déclarations rapportées par le média britannique « The Sun », que le Bayern Munich s'efforcera de toutes ses forces de recruter le Norvégien si la relégation de City se confirme, déclarant : « Avant le transfert de Haaland à City, le Bayern lui avait soumis une offre financière alléchante comme il n'en avait jamais proposé à aucun joueur, bien que l'opinion dominante était que le club bavarois avait dépassé la phase d'achat de grandes stars en Allemagne. »

Le transfert de Haaland à Munich serait sous tous rapports un véritable choc, surtout après qu'il a passé trois saisons sous le maillot du rival traditionnel, le Borussia Dortmund, avant son départ pour l'Angleterre. Mais la motivation sportive est immense, puisqu'il formerait un duo redoutable avec le capitaine de la sélection anglaise Harry Kane, âgé de 33 ans, qui s'apprête à signer un nouveau contrat de trois ans avec le Bayern.

Le Real Madrid entre en scène

Bien que Manchester City maintienne son innocence et ait fait appel de la condamnation la semaine dernière, les grands d'Europe ont déjà commencé à bouger, puisque le Real Madrid devrait lui aussi étudier l'option d'un recrutement de Haaland s'il venait à être mis en vente.

Brassell a conclu : « Je sais que certains regarderont l'effectif actuel du Real Madrid, mené par Kylian Mbappé et quatrième en Liga après sept matches, et se demanderont quelle serait la place de Haaland. Ils lui trouveront assurément une place. »



