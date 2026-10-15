Après la colère de Mourinho : pourquoi la sanction de Vinicius a-t-elle été annoncée avant le coup d'envoi du match de la Roma ?

Un rapport de presse a révélé, ce jeudi, la raison pour laquelle le comité de discipline a annoncé mercredi la sanction infligée à Vinicius, après son expulsion lors du match contre Villarreal, joué samedi dernier en Liga.

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, et Vinicius ont tous deux exprimé leur mécontentement quant au moment choisi pour annoncer la suspension de quatre matches du joueur brésilien, puisque celle-ci est tombée peu avant une rencontre importante de l'équipe en Ligue des champions, face à la Roma, au stade Olympique de la capitale italienne.

De son côté, le journal "Mundo Deportivo" affirme que le secret réside dans le jour férié de lundi dernier.

Le quotidien explique : "L'usage veut que les sanctions soient annoncées le mercredi matin, après la réunion des trois membres du comité de discipline, immédiatement après l'expiration du délai fixé au mardi après-midi. Mais dans ce cas précis, l'annonce a été retardée de quelques heures en raison du jour de Christophe Colomb."

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Et de poursuivre : "Conformément à l'article 24 du code disciplinaire relatif à la procédure d'audition, qui stipule ce qui suit : ce droit peut être exercé durant une période qui s'achève à 14 heures précises du deuxième jour ouvrable suivant le match concerné, le secrétariat de l'organe disciplinaire devant avoir reçu à ce moment-là les allégations ou réclamations présentées ; et dans le cas des matches disputés un jour qui n'appartient pas au week-end, ladite période est réduite de vingt-quatre heures, soit jusqu'à 14 heures du jour ouvrable suivant."

Jour férié en Espagne à l'occasion du jour de Christophe Colomb

Lundi dernier étant un jour férié à l'occasion du jour de Christophe Colomb, le délai a été prolongé jusqu'à hier mercredi, considéré comme le deuxième jour ouvrable.

Il convient de rappeler que le dimanche n'est pas considéré comme un jour ouvrable en Espagne.

Toutes les parties concernées, à commencer par le Real Madrid et le joueur brésilien, avaient donc jusqu'à 14h00 hier mercredi pour présenter leurs arguments.

Les trois membres de l'organe disciplinaire se sont réunis hier, dès l'expiration du délai, pour étudier les allégations. Ils ont immédiatement communiqué leurs conclusions.

Ils ont procédé de cette manière car, s'ils n'avaient pas communiqué leur décision hier mercredi, les clubs n'auraient pas eu le temps nécessaire pour faire appel et obtenir une décision avant le début de la journée de championnat suivante, afin que les équipes puissent aligner leurs joueurs suspendus.

Tous les clubs de football espagnols ont jusqu'à 15 heures ce jeudi pour déposer leurs recours auprès du comité d'appel.

Ce n'est qu'ensuite que les résultats seront annoncés, au plus tard à midi demain vendredi. Si le comité de discipline n'avait pas annoncé sa décision hier, le Real Madrid n'aurait disposé d'aucun délai pour réagir à la sanction.

Un second délai pour faire appel

Il existe en effet un second délai de recours devant l'instance d'appel, qui s'étend de 14 heures à 19 heures ce jeudi. Dans ce cas, la décision devrait être communiquée au plus tard à 14 heures demain vendredi. Là encore, la marge du Real Madrid pour rédiger son recours aurait été extrêmement réduite s'il avait fallu attendre aujourd'hui pour que le comité de discipline de la Fédération espagnole de football annonce les sanctions.

Et tout recours déposé après 20 heures ce jeudi signifierait qu'aucune décision du comité d'appel ne serait rendue concernant le joueur brésilien pour cette journée de Liga.

Par ailleurs, l'annonce de la décision hier soir n'accorde pas seulement aux équipes un délai pour faire appel, elle leur ouvre aussi le droit de se tourner vers le Tribunal administratif du sport, rattaché au Conseil national des sports.

Pour que les clubs puissent solliciter cette mesure conservatoire, à commencer par le Real Madrid dans le cas de Vinicius, ils doivent déposer leur demande avant midi vendredi. Passé ce délai, aucune décision n'est prise concernant le match du lendemain. Ce sont ces échéances réglementaires qui expliquent pourquoi la sanction a été annoncée hier.