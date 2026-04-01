Gabriel Garvina, président de la Fédération italienne de football, a révélé qu'il y avait bel et bien des négociations en cours avec l'entraîneur italien Simone Inzaghi, actuel sélectionneur du club Al-Hilal, en vue de lui confier officiellement la direction technique de la sélection nationale pour la période à venir.

La sélection italienne a subi un choc majeur après sa défaite face à la Bosnie-Herzégovine aux tirs au but (4-1), suite à un match nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, lors de la finale du barrage européen de qualification pour la Coupe du monde 2026.

Avec cette défaite, les Azzurri ont échoué à se qualifier pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive après 2018 et 2022, ce qui met fortement en péril l'avenir de l'entraîneur Gennaro Gattuso.

Dans des déclarations au journal saoudien « Al-Youm », Garvina a affirmé : « Les négociations entre la sélection italienne et Simone Inzaghi sont des fausses nouvelles, et ce qui circule à ce sujet est totalement faux. »

Lire aussi :

Après le quadruplé des Pharaons... Une proposition pour limoger Renard et désigner le remplaçant saoudien le plus approprié



Simeone Inzaghi est l'une des options actuellement envisagées pour prendre les rênes de la sélection saoudienne lors de la Coupe du monde, compte tenu de l'incertitude entourant la situation du Français Hervé Renard, l'entraîneur actuel de l'équipe.

Al-Hilal se prépare à affronter son homologue Al-Taawoun lors du match qui opposera les deux équipes dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, qui se déroulera au stade Kingdom Arena.