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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Après la brillante performance des Verts, l’intelligence artificielle prédit le résultat du match Arabie saoudite – Espagne

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.

Un match décisif dans le parcours des deux équipes

Ce soir, tous les regards sont tournés vers la confrontation très attendue entre les équipes nationales saoudienne et espagnole, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. La rencontre pourrait s’avérer décisive pour la course à la qualification.

Au vu des performances lors de la première journée, l’intelligence artificielle donne un léger avantage à la Roja, même si la tâche s’annonce ardue face à des Saoudiens qui ont montré un mental d’acier et une discipline tactique remarquable à leur entrée dans la compétition.

Les coéquipiers de Jordi Alba ont dominé leur match d’ouverture contre le Cap-Vert, se créant de multiples occasions sans toutefois concrétiser, et se sont contentés d’un nul blanc qui ne reflète pas leur nette supériorité.

De son côté, l’équipe d’Arabie saoudite a obtenu un résultat positif (1-1) face à l’Uruguay grâce à une organisation défensive rigoureuse et à sa capacité à tenir tête à l’une des meilleures formations sud-américaines.

Selon les modèles d’IA, la Roja disposerait de 60 % de chances de l’emporter grâce à sa supériorité technique, sa maîtrise du ballon et sa capacité à se créer des occasions. De son côté, la sélection verte misera sur sa rigueur défensive et la vélocité de ses contres-attaques pour tenter de surprendre son prestigieux adversaire.

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Espagne crest
Espagne
ESP
Arabie saoudite crest
Arabie saoudite
KSA

Prédiction de l’intelligence artificielle pour le match Arabie saoudite – Espagne : 

Victoire de l’Espagne : 65 %

Match nul : 25 %

Victoire de l’Arabie saoudite : 10 %.

Le scénario le plus probable pointe vers un succès des Ibériques sur le score de 2-0, à moins que la solidité défensive des Saoudiens en début de rencontre ne vienne réduire l’écart.

Malgré la supériorité théorique de « La Roja », les supporters saoudiens gardent en mémoire l’exploit historique des « Verts » face à l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022, ce qui laisse planer la possibilité d’une nouvelle surprise.

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