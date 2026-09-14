Après deux ans de rupture et de colère, le Real Madrid a de nouveau placé le Ballon d'Or au cœur de son calendrier. Au London Palladium, et sous les projecteurs de la célébration du 70e anniversaire de la création de la plus prestigieuse récompense au monde, le lundi 26 octobre prochain, le club madrilène s'apprête à activer pleinement sa machine médiatique dans un seul objectif : le sacre de Kylian Mbappé.

Ce rendez-vous n'est plus un simple événement anodin dans l'agenda du club. C'est la date marquée en rouge, plus importante que n'importe quel match ou séance d'entraînement, surtout après la blessure qui ne s'est pas refermée depuis 2024, lorsque le Real Madrid avait boycotté la cérémonie pour protester contre ce que ses supporters avaient qualifié de « scandale de la non-victoire » de Vinicius Junior pour le trophée.

Aujourd'hui, la situation s'inverse totalement : le club qui avait posé son veto et refusé d'être présent est celui-là même qui a commencé à évoquer publiquement la candidature de son joueur via ses canaux officiels, selon les informations du journal espagnol « Mundo Deportivo ».

Mbappé brise le silence : « J'ai écrit l'histoire »

La première étincelle de la campagne n'est pas venue des bureaux, mais du principal intéressé lui-même. Malgré toutes les difficultés, Kylian Mbappé a choisi un moment réfléchi pour s'exprimer, à la veille des premiers matches de la Ligue des champions face à l'Inter Milan, afin d'annoncer clairement sa candidature.

La star française a déclaré en conférence de presse : « Je ne vote pas, mais j'ai écrit l'histoire lors du plus grand événement sportif, la Coupe du monde, et j'ai un bon sentiment à ce sujet. »

C'est un argument qui, d'un point de vue chiffré, ne peut être nié. Mbappé a terminé le Mondial 2026 comme meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 22 buts en trois participations, un record inédit. Mais derrière le chiffre se cache une faille exploitée par ses adversaires.

Une candidature incomplète : les chiffres des moments décisifs

Malgré son titre de meilleur buteur de l'histoire, Mbappé a terminé la compétition à la quatrième place avec l'équipe de France, et sa contribution dans le match le plus important, la demi-finale contre l'Espagne, a été très modeste, puisqu'il n'a délivré qu'un seul tir faible cadré, dans un match remporté par les Espagnols, qui ont ensuite été sacrés.

Le même scénario s'est répété en Ligue des champions. Il est le meilleur buteur de la dernière édition avec 16 buts, mais il a disparu dans les moments décisifs et a quitté la compétition prématurément dès les quarts de finale, éliminé par le Bayern Munich, sans laisser son empreinte habituelle dans les grandes phases à élimination directe.

Les calculs madrilènes : le douzième de son histoire

Malgré ce manque de grands titres collectifs, la machine médiatique du Real Madrid s'est déjà mise en marche. Une victoire au Ballon d'Or pour Mbappé serait la première de sa carrière et la douzième de l'histoire d'un joueur portant le maillot du Real Madrid, permettant au club de continuer à renforcer son record en tant que club ayant offert le plus de lauréats du trophée.

Mais c'est une réalité qui porte un paradoxe historique, car beaucoup de ces 11 précédents titres, comme les récompenses de Luis Figo, Fabio Cannavaro, Ricardo Kaká, Michael Owen et Zinédine Zidane, ont été obtenus grâce à leurs exploits avec d'autres clubs avant leur arrivée chez les Madrilènes, ou lors de saisons où leur sacre n'était pas directement lié aux performances de Madrid.

Aujourd'hui, le Real Madrid veut que ce douzième soit différent, entier, et bâti sur une campagne organisée menée conjointement par le club et le joueur, dans une tentative d'effacer le souvenir de 2024 et de ramener la couronne du Ballon d'Or dans la capitale espagnole par la porte de sa star française.