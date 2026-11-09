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Spain Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Après la blessure de Yamal, De la Fuente appelle un « remplaçant d'urgence » pour le rassemblement de l'Espagne

Tchéquie vs Espagne
Tchéquie
Espagne
UEFA Nations League A
L. Yamal
L. de la Fuente
V. Munoz
Tchéquie
Espagne

Lamine a souffert de douleurs au genou droit.

 L'attaque de la sélection espagnole a subi une série de revers avant ses deux rencontres en Ligue des nations, face à la République tchèque jeudi prochain, puis contre l'Angleterre trois jours plus tard.

Selon le journal « Mundo Deportivo », à l'absence déjà connue d'Ander Barrenetxea, blessé lors de la victoire de la Real Sociedad 1-0 sur le Rayo Vallecano dimanche dernier et remplacé dans l'effectif de la sélection espagnole par Jorge de Frutos, s'ajoutent désormais les absences de Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal pour le match de Prague.

L'absence de Lamine Yamal, la star du Barça, a été confirmée pour le match de l'Espagne face à la République tchèque, prévu jeudi prochain à Prague, après que les examens médicaux ont révélé des douleurs au genou droit, consécutives à sa participation à la victoire sur l'Atlético Madrid en Liga.

Pour cette raison, le sélectionneur de l'Espagne Luis de la Fuente a convoqué Víctor Muñoz en renfort d'urgence ; il rejoindra l'effectif de la sélection espagnole ce soir.

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12 nov. 2026

ESP

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Avec Liverpool, le club qu'il a rejoint l'été dernier après le paiement de la clause libératoire (40 millions d'euros) à Osasuna, Muñoz a inscrit deux buts et délivré une passe décisive en 12 matchs, dont 6 comme titulaire.

La liste de Luis de la Fuente est désormais la suivante :

Gardiens de but : Unai Simón, David Raya, Juan García, Álvaro Valles

Défenseurs : Laporte, Cubarsí, Marc Pubill, Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramón, Cucurella, Grimaldo.

Milieux de terrain : Fabián, Pedri, Mikel Merino, Zubimendi, Baena, Fermín, Pablo Barrios, Marc Roca.

Attaquants : Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto, Lamine Yamal, Nico Williams, Yéremy Pino, De Frutos et Víctor Muñoz.

 

 

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