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Après la blessure de quatre défenseurs, Laporta fait d'un champion du monde une cible d'urgence pour sauver la saison du Barça

L. Yamal
P. Porro
FC Barcelone
Tottenham
Espagne

Le duo du Mondial de retour !

Face à la crise de blessures sans précédent qui a frappé l'arrière-garde du FC Barcelone, un nom à la fois nouveau et ancien commence à s'imposer avec force dans les couloirs du Camp Nou, tel un remède miracle longtemps attendu : il s'agit de l'arrière droit de Tottenham et champion du monde avec la sélection espagnole, Pedro Porro.

Cette démarche contrainte intervient après que le staff technique s'est retrouvé face à une véritable catastrophe défensive ces dernières semaines, avec la chute simultanée de quatre défenseurs : Eric García, Jules Koundé, Andreas Christensen et Xavi Espart, ce qui a poussé la direction du club à ouvrir grand le dossier des recrutements hivernaux.

Le site espagnol « 3cat » rapporte, citant des sources proches du club catalan, qu'aucune décision définitive n'a encore été prise, la direction préférant temporiser et attendre l'évolution de l'état des blessés, d'autant plus que les rapports médicaux confirment que leurs blessures ne sont pas de longue durée.

Mais si la décision d'entrer sur le marché hivernal était prise, le président Joan Laporta aurait un objectif clair et personnellement privilégié : Pedro Porro. Enfant de l'Estrémadure et ancien joueur de Gérone, il est devenu l'un des noms chers au président après son éclatante performance.

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Un duo magique avec Lamine Yamal

L'admiration de Laporta pour Porro n'est pas née de nulle part. L'arrière âgé de 26 ans a été l'un des piliers les plus importants de la sélection espagnole sacrée championne du monde l'été dernier.

Après avoir décroché une place de titulaire dès le deuxième match, Porro a formé un duo époustouflant sur le côté droit avec le joyau du Barça Lamine Yamal, et a directement contribué au sacre en inscrivant deux buts décisifs, dont l'un lors de la demi-finale historique contre la France.

Les sources ont révélé que Laporta lui-même était présent au stade de Dallas pour suivre la demi-finale en direct, et qu'il en est ressorti avec une impression exceptionnelle du joueur, la même impression qui s'est confirmée après l'avoir vu en finale de la Coupe du monde.

Un premier contact en été

Bien que Porro ait prolongé son contrat avec Tottenham Hotspur juste avant le coup d'envoi du Mondial, ce qui complique les termes du transfert et le rend coûteux, le Barcelone n'est pas resté les bras croisés.

Les sources ont confirmé que le club catalan a bel et bien sondé le joueur et son entourage durant les dernières semaines du dernier mercato estival, lorsque l'idée de renforcer la défense était sur la table.

Malgré ces contacts exploratoires, les mêmes sources ont insisté sur le fait que la chose n'a pas dépassé le stade de la collecte d'informations, et que Barcelone n'a présenté à ce jour aucune offre officielle, ni au joueur ni à son club londonien, mais son nom reste désormais en tête de la liste de Laporta si les Blaugrana décidaient d'agir en janvier prochain.

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