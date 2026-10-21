En annonçant ce mercredi que son joueur géorgien Khvicha Kvaratskhelia souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, le Paris Saint-Germain rappelle la gravité de ce type de blessures, en raison de la longue durée de récupération et du risque de récidive.

Le ligament croisé antérieur joue un rôle essentiel dans la stabilisation du genou et empêche le tibia de glisser vers l'avant. Il aide également à contrôler les mouvements de rotation, de freinage et de changement de direction, des gestes fréquents au football, ce qui rend les joueurs plus exposés au risque de blessure.

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Le blessé a généralement besoin d'une intervention chirurgicale, surtout s'il s'agit d'un sportif professionnel souhaitant retrouver la compétition, le ligament endommagé étant alors remplacé par une greffe prélevée sur l'un des tendons. Le joueur suit ensuite un long programme de rééducation afin de retrouver la force et la stabilité de son genou.

La période de récupération se situe le plus souvent entre 9 et 12 mois, et peut s'allonger ou se réduire selon la nature de la blessure, l'évolution de l'état du joueur et sa réponse à la rééducation.

Même si la reprise des entraînements peut débuter avant ce délai, le retour à la compétition nécessite d'avoir retrouvé force et stabilité, ainsi que la capacité à changer de direction en toute sécurité.

Le risque de récidive

Les risques ne disparaissent pas avec le retour sur les terrains : selon les estimations, environ 15 % des sportifs ayant subi une opération du ligament croisé antérieur peuvent être victimes d'une nouvelle rupture de la greffe ou du ligament croisé de l'autre genou, d'après le journal « L'Équipe »français.

Les risques sont plus élevés chez les moins de 25 ans, en particulier chez les pratiquants de sports exigeant des sauts, des rotations et des changements de direction soudains.



