Morgan Rogers, la vedette de Chelsea, n'a eu besoin que de deux minutes pour laisser son empreinte dans le derby londonien face à Arsenal, après avoir réussi à secouer les filets d'Arsenal très tôt, d'une frappe de volée en dehors de la surface de réparation, devenant ainsi le premier à briser la solidité défensive de l'équipe cette saison.

Le but de Rogers est venu ajouter un nouveau chapitre à une histoire palpitante amorcée sur le marché des transferts, l'ancien joueur d'Aston Villa ayant été une cible commune d'Arsenal et de Chelsea, avant que les Blues ne remportent la course en leur faveur pour 117 millions de livres sterling.

Rogers avait brillé sous le maillot d'Aston Villa, ce qui a poussé Chelsea à se mobiliser avec force pour s'attacher ses services, au moment où Arsenal entrait dans les négociations en quête de renforcer ses rangs avec le joueur, mais l'affaire s'est finalement conclue par son transfert à Stamford Bridge.

Le but de Rogers n'a pas seulement été un début parfait pour le derby, il a également mis fin à la remarquable série défensive d'Arsenal en ce début de saison, les Gunners ayant conservé leur cage inviolée lors de leurs deux premiers matches face à Coventry City et Aston Villa, avant que le joueur qu'ils avaient disputé à Chelsea ne devienne le premier à secouer leurs filets.

Ainsi, la bataille du mercato entre Arsenal et Chelsea s'est transformée en une confrontation directe sur le terrain, et Rogers a été celui qui a eu le premier mot, après avoir eu besoin de deux minutes seulement pour donner l'avantage aux Blues et laisser son empreinte très tôt dans l'un des matches phares de la saison.

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