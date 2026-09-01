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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Après la bataille d'Al-Nassr, Demiral déclenche une nouvelle guerre des rues dans le clasico d'Al-Hilal

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
M. Demiral
Arabie saoudite
Turquie

Le défenseur turc continue de provoquer des crises

Le Turc Merih Demiral, défenseur d'Al-Ahli, a déclenché une nouvelle bagarre lors du Clasico face à l'éternel rival Al-Hilal, après avoir déjà fait de même contre l'autre rival, Al-Nassr.

Al-Hilal a reçu Al-Ahli, ce mardi, sur la pelouse du Kingdom Arena, lors d'un match reporté de la troisième journée du championnat saoudien Roshn.

À la troisième minute du temps additionnel de la première mi-temps, une bagarre a éclaté entre les joueurs des deux équipes, le premier responsable en étant Demiral.

La crise a débuté lorsque Mohammed Mahzari, latéral d'Al-Hilal, est intervenu de manière rugueuse sur l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, avant de tomber au sol en prétextant avoir été frappé, ce qui a valu à Toney un carton jaune.

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Demiral s'est alors dirigé vers Mahzari pour le tirer par le maillot pendant qu'il était au sol, ce qui a suscité la colère des joueurs d'Al-Hilal, qui se sont dirigés vers le défenseur turc pour l'affronter, avant que les joueurs d'Al-Ahli n'interviennent également.

Après l'accrochage, l'arbitre du match a décidé d'infliger un carton jaune à Merih Demiral, ce qui a provoqué la protestation des membres du staff technique d'Al-Ahli, poussant l'arbitre à brandir un carton rouge à l'encontre de l'un d'entre eux.

Chose étrange, Demiral a écopé d'un second carton jaune avant la fin de la première mi-temps, en raison d'un tacle rugueux sur le Néerlandais Crysencio Summerville, ailier d'Al-Hilal, contraignant Al-Ahli à disputer toute la seconde période à seulement 10 joueurs.

Rappelons que Demiral avait été l'acteur principal de la crise ayant opposé Al-Ahli à Al-Nassr, lors de leur match de la seconde moitié de la saison dernière en championnat Roshn, ce qui lui avait valu une suspension d'un match et une amende de 165 000 riyals.

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