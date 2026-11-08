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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Après la bagarre dans le couloir, la star « sage » du Real Madrid vole la vedette lors de la soirée brûlante de Mestalla

FC Valence vs Real Madrid
FC Valence
Real Madrid
LaLiga
Ibrahima Konaté
Espagne
France

Le Real Madrid s'est imposé sur un triplé

La star du Real Madrid a reçu les éloges des supporters de la Maison Blanche ainsi que des fans de Valence, après son rôle lors de la rencontre d'hier, sur la pelouse de Mestalla, que les Merengues ont remportée sur le score de trois buts à zéro en Liga.

Le site "tribuna", citant le journaliste Rodra, a rapporté l'intervention du défenseur français, Ibrahima Konaté, lors de l'altercation survenue entre les deux mi-temps, qui a suscité l'admiration des observateurs des deux camps par son comportement dans une situation tendue.

La confrontation a débuté après que les responsables de Valence ont contesté le coup franc accordé contre Pablo Mavío, qui a précédé le but d'ouverture de Federico Valverde.

Le directeur sportif du club de Valence, Braulio Vázquez, a fait face aux officiels de la rencontre avant que plusieurs joueurs du Real Madrid n'interviennent, dont Jude Bellingham, Antonio Rüdiger et Éder Militão.

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Les membres de la sécurité ont finalement dû intervenir, et des allégations ont également circulé selon lesquelles Rüdiger aurait agressé l'un des agents de sécurité durant l'incident, bien que le rapport officiel de l'arbitre n'ait pas consigné les accrochages impliquant les joueurs.

Konaté a rejoint le Real Madrid en provenance de Liverpool après l'expiration de son contrat à la fin de la saison dernière, et s'est rapidement imposé comme un joueur titulaire sous la direction de José Mourinho.

Le joueur français a formé un formidable duo défensif avec Dean Huijsen, ce qui a conduit à écarter les défenseurs chevronnés Rüdiger et Militão du onze de départ.

 

 

 

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