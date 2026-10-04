La légende de Manchester United Paul Scholes a provoqué un vif émoi après avoir pris le contre-pied de son ancien coéquipier Wayne Rooney dans le débat sur l'attribution à Manchester United du titre de Premier League de la saison 2011-2012, dans le cas où il serait retiré à Manchester City.

Rooney avait déclaré dans le podcast « Stick to United » qu'il ne se sentirait pas à l'aise d'accepter une médaille de champion du championnat pour la saison 2011-2012, bien que United ait perdu le titre au profit de City à la différence de buts lors d'une journée décisive.

Rooney a affirmé : « Je ne me sentirais pas à l'aise d'accepter une autre médaille. Je ne pense pas que nous la méritions, nous n'en avons pas fait assez cette saison-là pour remporter le championnat. »

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Il a ajouté : « Cela pourrait arriver, et ils pourraient retirer les titres, mais je ne veux pas de cette médaille, car je pense qu'en tant qu'équipe nous ne l'avons pas méritée cette saison-là, parce que nous n'avons pas terminé la saison à la première place. »

Mais Scholes, qui a remporté 5 titres de Premier League avec United aux côtés de Rooney, a répondu clairement via une story Instagram, selon ce qu'a publié le Daily Mail : « Je continue à entendre mes anciens coéquipiers dire qu'ils veulent qu'on leur retire les titres, mais qu'ils ne veulent pas de leurs médailles... Au diable tout ça, je suis cupide, je veux ma médaille. »

Scholes possède 11 médailles de champion de Premier League dans son armoire à trophées, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire de United.

Cette polémique est survenue après la décision d'une commission indépendante ayant reconnu Manchester City coupable d'avoir enfreint les règles financières sur une période de neuf ans (2009-2018), ce qui pourrait conduire au retrait de 9 titres remportés par le club durant cette période.

Rio Ferdinand et David de Gea avaient auparavant annoncé leur soutien à l'idée d'attribuer également à United le titre de 2012.