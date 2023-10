Après l’OM et Lyon, l’Arabie Saoudite aurait un œil sur un autre club français

Après avoir recruté plein de joueurs en Europe ces derniers temps, l’Arabie Saoudite fonce désormais sur les clubs.

Très active sur le marché ces derniers temps, l’Arabie Saoudite ne semble s’arrêter de sitôt. En effet, le pays du Golfe semble être intéressé par le rachat de plusieurs écuries européennes, dont l’Olympique de Marseille.

Un troisième club de Ligue 1 proposé à l’Arabie Saoudite

Après le rachat de Newcastle United en 2021, l’Arabie Saoudite ne pense plus s’arrêter. En effet, le pays du Golfe songe à racheter l’Olympique de Marseille. Candidate officielle pour la Coupe du monde 2034, l’Arabie Saoudite se veut une grande nation de football après le recrutement de plusieurs stars du cuir rond européen. Le pays est aussi intéressé par le rachat de l’Olympique Lyonnais. Il va falloir convaincre Frank McCourt et John Textor, respectivement président de l’OM et l’OL.

Si le pays suit également Valence FC pour son rachat, l’Arabie Saoudite a un nouveau club sur ses tablettes. Selon les informations de Romain Molina, Jim Ratcliffe voudrait se séparer de l’OGC Nice s’il parvient à acheter Machester United. En effet, l’homme d’affaires anglais aurait proposé le club azuréen à l’Arabie Saoudite, selon le journaliste français, qui l’a fait savoir dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube.

« Inéos dans le football, c’est un désastre. Nice c’est une catastrophe, il s’est fait voler sur les transferts. C’est honteux alors que c’était le projet le plus ambitieux après le PSG. C’est un pigeon à plumer. (…) Quid de Nice ? Car il cherche à se séparer de Nice depuis un moment, le club a été proposé en Arabie Saoudite depuis un moment. C’est quelque chose qui se sait depuis quelque temps », a déclaré Molina.

Pour rappel, très récemment, le média anglais, The Independant, avait relancé la potentielle vente de l’Olympique de Marseille expliquant que l’Arabie Saoudite veut toujours investir dans le football européen.

« (…) Les intermédiaires travaillant pour le compte d’une entité liée à l’État avaient fait des progrès considérables en matière d’achat. Les clubs d’un tel statut sont considérés comme particulièrement attractifs en raison de leur énorme héritage historique, ainsi que de leurs récentes sous-performances, ce qui signifie qu’il existe une marge de croissance immense avec des investissements relativement limités », expliquait le média anglais.