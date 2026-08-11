Après l'offre « ridicule » du Barça : Chelsea douche Manchester City avec le prix d'Enzo Fernández

Manchester City a manifesté son intérêt pour recruter Enzo Fernández, le milieu de terrain de Chelsea, lors du mercato estival actuel, selon les informations de la chaîne « Sky Sports ».

Selon le rapport, Chelsea estime la valeur du joueur argentin à environ 120 millions de livres sterling, alors qu'il figure sur la liste des joueurs ciblés par Manchester City pour renforcer le milieu de terrain de l'équipe.

Fernández entretient une relation de travail solide avec Enzo Maresca, le nouveau directeur technique de Manchester City, après qu'ils ont déjà travaillé ensemble durant la période où l'entraîneur italien était à la tête du staff technique de Chelsea.

Ce facteur pourrait être déterminant dans la démarche de Manchester City vers le joueur, compte tenu de la bonne connaissance qu'a Maresca de son potentiel et de ses qualités techniques.

Dans le même contexte, Manchester City poursuit ses discussions avec le club français de Lille, en vue de recruter le jeune milieu de terrain marocain Ayoub Bouaddi.

Le club anglais est déjà parvenu à un accord sur les conditions personnelles avec le joueur âgé de 18 ans, tandis que les négociations se poursuivent entre les deux clubs pour parvenir à un accord définitif concernant l'opération.

La position de City au sujet de Rodri

D'un autre côté, Manchester City ne considère pas actuellement que les négociations avec le Barça au sujet de Rodri soient en cours ou actives.

Cela intervient après que le club anglais a reçu une offre initiale du Barça pour recruter le milieu de terrain espagnol, dont la valeur est estimée à environ 40 millions de livres sterling, une offre que Manchester City a qualifiée de « ridicule ».

Ainsi, il semble que Manchester City étudie plusieurs options pour renforcer son milieu de terrain, alors que le club continue d'évaluer l'avenir de Rodri et les mouvements possibles durant les derniers jours du marché des transferts.