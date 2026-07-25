Serdal Adali, le président du club turc de Besiktas, a dévoilé les derniers développements des négociations de son club pour recruter l'Égyptien Mohamed Salah, ancienne star de Liverpool, affirmant que la direction du club a présenté son offre finale au joueur et à son agent, et que la décision est désormais entre les mains de l'autre partie.

Adali a déclaré, dans des propos accordés au site turc Ortacizgi : « Comme cela a été rapporté par les médias, nous poursuivons depuis quelque temps des négociations avec Salah et ses représentants concernant les détails de la transaction. »

Il a ajouté : « Lors de la dernière étape, nous avons discuté des demandes du joueur et de ses représentants sous tous les angles, et après des négociations mutuelles, nous avons présenté notre offre officielle finale. Nous leur avons également demandé de nous communiquer leur décision dans un court délai. »

Le président de Besiktas a poursuivi : « Alors que nos activités liées aux transferts se poursuivent à plein régime, voilà où en est la situation concernant Salah. Nous avons évalué les ajustements demandés depuis le début des négociations, en accord avec les intérêts du club, et nous avons présenté notre offre finale. »

Adali a conclu ses propos en déclarant : « Désormais, la décision est entre les mains du joueur. »

Plusieurs rapports de presse avaient associé Mohamed Salah à un transfert vers Besiktas lors de la fenêtre de transferts actuelle.

Selon les informations du journaliste italien fiable Nicolò Schira, Besiktas est parvenu à un accord avec Salah et son agent sur toutes les clauses personnelles, le joueur devant signer un contrat d'une durée d'une saison, contre un salaire pouvant atteindre 12 millions d'euros.