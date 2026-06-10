Après l’offre de 150 millions d’euros, Benítez rappelle au Real Madrid le transfert de Torres

Rafael Benítez, ancien entraîneur du Real Madrid, de Liverpool et de Valence, a commenté l’offre du Real Madrid pour recruter Julián Álvarez auprès de l’Atlético de Madrid.

Dans une interview accordée à l’émission « El Larguero » sur la radio espagnole « Cadena SER », l’ancien technicien a affirmé que le prix élevé de l’attaquant argentin n’était pas fixé uniquement par le club vendeur, mais dicté par les réalités actuelles du marché.

Il a ajouté : « Cela m’a surpris, car d’autres noms avaient été évoqués. Julian est sans aucun doute un excellent joueur, mais le problème, c’est que le prix ne dépend plus de vous… C’est le marché qui le fixe. »

Il a rappelé son propre transfert de Fernando Torres à Liverpool il y a 18 ans, lorsqu’il avait déboursé 20 millions de livres (environ 30 millions d’euros), un record alors pour le club anglais.

À l’époque, 30 millions d’euros semblaient colossaux pour Torres… Aujourd’hui, évoquer 150 millions paraît astronomique, mais ce sont les prix du marché. Un avant-centre pur qui marque régulièrement et affiche des performances constantes comme Julian peut valoir entre 100 et 150 millions d’euros. Il est difficile de donner un chiffre précis, mais s’il maintient ce niveau, il pourrait mériter cette somme. »

Ces propos sont prononcés alors que l’avenir d’Álvarez alimente les spéculations : après l’intérêt de Barcelone, Arsenal et du Paris Saint-Germain, le Real Madrid a même proposé 150 millions d’euros, mais l’Atlético a immédiatement rejeté l’offre, rappelant que le joueur « n’est pas à vendre ».

Benítez a par ailleurs souligné la rareté des avant-postes du calibre d’Alvarez sur le marché actuel, le qualifiant de « araignée », en référence à sa capacité à couvrir l’ensemble de la zone offensive.

Interrogé sur un choix entre Alvarez et Erling Haaland, l’entraîneur espagnol a refusé de prendre parti, déclarant : « Tout dépend de votre système. Si vous avez deux ailiers rapides et doués pour les centres, Haaland sera plus efficace dans le jeu aérien. Mais si vous cherchez un avant-centre capable de se mouvoir entre les lignes et de relier le jeu, Julian s’impose. »