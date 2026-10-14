La Fédération internationale de football (FIFA) s'apprête à défendre sa décision controversée concernant la sanction infligée à l'Américain Folarin Balogun, après avoir autorisé l'attaquant à participer au match contre la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, malgré son expulsion face à la Bosnie-Herzégovine, dans une affaire liée à un appel téléphonique du président américain Donald Trump au président de la FIFA, Gianni Infantino.

Selon le quotidien espagnol Marca, qui cite des sources proches du Conseil de la FIFA, l'instance avancera, lors de sa réunion prévue demain jeudi, l'argument selon lequel le règlement disciplinaire n'était pas suffisamment clair dans ce cas précis, afin de justifier sa décision de suspendre l'exécution de la sanction. Cette décision a suscité des critiques et des demandes d'ouverture d'enquête de la part de la Belgique, de l'Union européenne de football (UEFA) et de plusieurs députés du Parlement européen.

Modifier le règlement pour justifier la décision de manière rétroactive

Les sources indiquent que la FIFA étudie une modification de la formulation de l'article 27 de son règlement disciplinaire, une démarche visant à justifier sa manière de traiter l'affaire, alors que des interrogations subsistent sur l'éventuelle influence d'une ingérence politique sur la décision.

Les règles en vigueur, conformément aux règlements et circulaires publiés au cours des deux dernières décennies, prévoient qu'un carton rouge entraîne automatiquement une suspension d'au moins un match.

De plus, les cas dans lesquels la sanction peut être contestée se limitent à des circonstances précises, telles qu'une erreur sur l'identité du joueur expulsé ou l'existence d'une erreur grave et manifeste dans la décision d'expulsion.

L'appel de Trump met le feu aux poudres

L'affaire Balogun est devenue l'une des principales crises du Mondial organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada, après la révélation d'un appel passé par Trump à Infantino, au cours duquel il a demandé le réexamen de l'expulsion du joueur face à la Bosnie-Herzégovine, estimant que l'action ne méritait pas qu'une faute soit sifflée, ce que le président américain a lui-même reconnu.

En réponse, la commission de discipline de la FIFA a démenti avoir subi la moindre ingérence dans sa prise de décision. L'instance a précisé, dans un communiqué publié le 6 juillet, qu'elle n'avait pas annulé le carton rouge reçu par Balogun le 1er du même mois, mais qu'elle avait décidé de suspendre l'exécution de la sanction de manière conditionnelle et avec mise à l'épreuve.

La commission a infligé au joueur une amende de 40 000 dollars, en plus d'une suspension d'un match, avant de décider de suspendre l'exécution de cette suspension pendant un an, ce qui lui a permis de participer au match contre la Belgique en huitièmes de finale.

Mais la sélection américaine n'a pas tiré profit de la présence de son attaquant, puisqu'elle s'est inclinée face à la Belgique sur le score de 1-4, quittant ainsi la compétition dès les huitièmes de finale.

Balogun : « Je croyais à une plaisanterie »

Après l'élimination des États-Unis, Balogun a révélé sa réaction lorsqu'il a été informé de la décision de suspendre sa sanction, affirmant qu'il avait d'abord cru à une simple « plaisanterie » et qualifiant ce qui s'est passé d'« irréel ».

Cette affaire remet au premier plan les questions relatives à l'indépendance des décisions disciplinaires dans le football et à la cohérence de l'application du règlement à l'ensemble des sélections et des joueurs, surtout à l'heure où la FIFA s'apprête à défendre sa décision devant son Conseil, dans un contexte de polémique persistante sur les circonstances de l'affaire.