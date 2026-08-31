Tous les indicateurs confirment que le Paris Saint-Germain est en passe de prolonger le contrat de son joueur français Ousmane Dembélé, au cours des prochains jours.

Le site « Foot Mercato » a rapporté que Dembélé, lauréat du Ballon d'Or 2025, va bel et bien prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, jusqu'à l'été 2030.

Ousmane Dembélé, âgé de 29 ans, est lié par un contrat actuel qui court jusqu'à l'été 2028, sachant qu'il a rejoint le club français durant l'été 2023, en provenance de Barcelone.

Comme l'a annoncé la chaîne Canal+, hier dimanche, Dembélé est parvenu à un accord avec la direction du Paris Saint-Germain.

Le joueur français avait suscité l'intérêt de clubs saoudiens au cours des derniers mois, mais il poursuivra sa carrière sous la direction de l'entraîneur Luis Enrique.

Après un début de saison en dents de scie, le joueur français a bénéficié d'une période de repos, afin de retrouver la meilleure forme possible et revenir dans les meilleures conditions.

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