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Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

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Après l'intérêt saoudien : un développement décisif dans le feuilleton de la prolongation du contrat de Dembélé

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Tous les indicateurs confirment que le Paris Saint-Germain est en passe de prolonger le contrat de son joueur français Ousmane Dembélé, au cours des prochains jours.

Le site « Foot Mercato » a rapporté que Dembélé, lauréat du Ballon d'Or 2025, va bel et bien prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, jusqu'à l'été 2030.

Ousmane Dembélé, âgé de 29 ans, est lié par un contrat actuel qui court jusqu'à l'été 2028, sachant qu'il a rejoint le club français durant l'été 2023, en provenance de Barcelone.

Comme l'a annoncé la chaîne Canal+, hier dimanche, Dembélé est parvenu à un accord avec la direction du Paris Saint-Germain. 

Le joueur français avait suscité l'intérêt de clubs saoudiens au cours des derniers mois, mais il poursuivra sa carrière sous la direction de l'entraîneur Luis Enrique.

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Après un début de saison en dents de scie, le joueur français a bénéficié d'une période de repos, afin de retrouver la meilleure forme possible et revenir dans les meilleures conditions.

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