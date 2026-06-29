Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Après l’intérêt manifesté par les grands clubs européens, Lille fixe deux prix pour le transfert de Bouadi

Mercato
Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
Coupe du monde
A. Bouaddi
Lille
Paris Saint-Germain
Manchester City
Liverpool
Arsenal
Bayern Munich
Pays-Bas
Maroc
Mexique
France
Angleterre
Allemagne

La star marocaine a volé la vedette

Ayub Bouadi, étoile du LOSC Lille et du Maroc, s’apprête à être l’un des jeunes joueurs les plus courtisés du prochain mercato estival. Après s’être révélé comme l’un des grands talents de la Coupe du monde 2026, il attire l’attention des cadors européens.

Selon le journal The Sun, le club français de Lille aurait fixé un prix d’au moins 80 millions d’euros pour céder son jeune prodige Ayoub Bouadi cet été, à condition que le club acquéreur accepte de le laisser en France pour une saison supplémentaire sous forme de prêt, avant qu’il ne rejoigne son nouveau club lors de la saison 2027-2028, le montant grimperait à 100 millions d’euros en cas de refus de cette option.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec le club français, Bouadi offre à Lille une position de force dans les négociations.

Lire aussi : Manchester City suspend ses projets concernant Marmoush

Manchester City, Manchester United, Arsenal et le Bayern Munich sont en pole position pour recruter Bouadi, auteur de performances remarquées lors de la Coupe du monde, notamment contre le Brésil et l’Écosse. Le Paris Saint-Germain ne serait pas actuellement dans la course, mais si ses plans évoluaient, le club de la capitale pourrait rapidement prendre l’avantage, d’autant que le joueur se montre sensible au projet parisien.

Selon plusieurs sources, Manchester City serait le club le plus actif sur ce dossier, même après avoir recruté Elliott Anderson pour 116 millions de livres sterling. Manchester United projette de renforcer son milieu après l’arrivée d’Ederson, Arsenal inclut Bouadi dans une short-list pour densifier l’entrejeu, tandis que le Bayern Munich le suit aussi, malgré l’indemnité de transfert attendue.

Coupe du monde
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB
Maroc crest
Maroc
MAR

Rappelons que Bouaidi a disputé 96 matchs avec Lille en trois saisons et qu’il a battu en janvier 2026 le record d’Eden Hazard en devenant le plus jeune joueur à atteindre les 50 matchs de Ligue 1 avec le même club.

À lire également :

Un revirement surprenant… Casillas prend Mourinho au dépourvu

Mbappé et Vinícius en alerte : une guerre cachée au Real Madrid

Publicité