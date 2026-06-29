Après l’intérêt manifesté par les grands clubs européens, Lille fixe deux prix pour le transfert de Bouadi

Ayub Bouadi, étoile du LOSC Lille et du Maroc, s’apprête à être l’un des jeunes joueurs les plus courtisés du prochain mercato estival. Après s’être révélé comme l’un des grands talents de la Coupe du monde 2026, il attire l’attention des cadors européens.

Selon le journal The Sun, le club français de Lille aurait fixé un prix d’au moins 80 millions d’euros pour céder son jeune prodige Ayoub Bouadi cet été, à condition que le club acquéreur accepte de le laisser en France pour une saison supplémentaire sous forme de prêt, avant qu’il ne rejoigne son nouveau club lors de la saison 2027-2028, le montant grimperait à 100 millions d’euros en cas de refus de cette option.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec le club français, Bouadi offre à Lille une position de force dans les négociations.

Lire aussi : Manchester City suspend ses projets concernant Marmoush

Manchester City, Manchester United, Arsenal et le Bayern Munich sont en pole position pour recruter Bouadi, auteur de performances remarquées lors de la Coupe du monde, notamment contre le Brésil et l’Écosse. Le Paris Saint-Germain ne serait pas actuellement dans la course, mais si ses plans évoluaient, le club de la capitale pourrait rapidement prendre l’avantage, d’autant que le joueur se montre sensible au projet parisien.

Selon plusieurs sources, Manchester City serait le club le plus actif sur ce dossier, même après avoir recruté Elliott Anderson pour 116 millions de livres sterling. Manchester United projette de renforcer son milieu après l’arrivée d’Ederson, Arsenal inclut Bouadi dans une short-list pour densifier l’entrejeu, tandis que le Bayern Munich le suit aussi, malgré l’indemnité de transfert attendue.

Rappelons que Bouaidi a disputé 96 matchs avec Lille en trois saisons et qu’il a battu en janvier 2026 le record d’Eden Hazard en devenant le plus jeune joueur à atteindre les 50 matchs de Ligue 1 avec le même club.

À lire également :

Un revirement surprenant… Casillas prend Mourinho au dépourvu

Mbappé et Vinícius en alerte : une guerre cachée au Real Madrid