Le club de Gérone a ouvert les enchères sur son joueur marocain, Azzedine Ounahi, que plusieurs clubs cherchent à recruter durant le mercato estival en cours.

Azzedine Ounahi est revenu à Gérone après avoir profité de quelques semaines de repos à la suite de sa participation à la Coupe du monde avec le Maroc.

Le milieu de terrain a de nouveau rejoint l'équipe alors que son avenir reste incertain.

L'international marocain aborde les prochaines semaines comme l'un des noms les plus en vue sur le marché des transferts du club catalan.

Ses performances remarquables la saison dernière et sa mise en lumière lors de la Coupe du monde ont accru l'intérêt de nombreux clubs, que ce soit en Liga ou à l'étranger, qui continuent de surveiller sa situation, lui qui est un joueur titulaire de la sélection marocaine.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué qu'au cours des dernières semaines, le nom du milieu de terrain a été associé à plusieurs clubs de la Liga, celui de Villarreal et d'autres clubs ayant été cités comme parties intéressées, tandis que des sources proches du joueur ont rapporté que le Barça et le Real Madrid se sont renseignés sur la possibilité de le recruter, sans qu'aucune de ces démarches n'ait toutefois débouché jusqu'à présent sur une offre officielle.

L'Ajax figurait parmi les clubs qui semblaient les plus proches de remporter la transaction, mais le club néerlandais a reculé dans la course pour recruter le joueur en raison des exigences financières de Gérone et de la vive concurrence pour s'attacher les services de l'international marocain.

Gérone est conscient qu'Ounahi est l'un de ses actifs les plus importants et n'a pas l'intention de faciliter son départ à n'importe quel prix. Bien que tous les indices laissent penser que le maintien du milieu de terrain en deuxième division soit improbable, son club espère que la forte demande dont il fait l'objet contribuera à conclure une transaction financièrement importante qui satisfasse toutes les parties.

Entre-temps, Ounahi a repris tranquillement l'entraînement avec Gérone, et son avenir demeure l'une des plus grandes interrogations de l'été. Mais en attendant que son cas soit tranché, le Marocain reprend le maillot de Gérone, dans l'attente de découvrir ce que lui réserve le prochain chapitre de sa carrière footballistique.