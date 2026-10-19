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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Après l'incident polémique : Güler accuse un joueur de Séville en face à face

Real Madrid vs FC Séville
Real Madrid
FC Séville
LaLiga
A. Guler
Espagne
Turquie

Le Turc a explosé de colère à la fin de la première période

La rencontre entre le Real Madrid et le Séville FC, disputée hier soir en Liga, a été marquée par une grosse polémique arbitrale, née de l'incident entre le Turc Arda Güler et Peque.

 À la 24e minute, le joueur sévillan Peque Fernández a retenu Arda Güler par le maillot lors d'une attaque. Le Turc a répliqué par un geste comprenant un coup de coude à l'encontre de son adversaire, ce qui a provoqué la chute du joueur sévillan au sol.

Aucune image claire n'a permis d'établir si Güler avait réellement frappé son adversaire au visage avec le coude, ce qui a conduit l'arbitre à ne pas expulser le joueur turc.


Sur des images captées par la chaîne « Movistar », après le coup de sifflet de la mi-temps, on voit Güler se diriger vers les vestiaires en discutant avec Peque, avec qui s'est produit l'incident litigieux.

 Le joueur turc a quitté la pelouse très en colère et il est apparu clairement qu'il reprochait à Peque d'avoir exagéré l'incident dans le but d'influencer l'arbitre pour le faire expulser.

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