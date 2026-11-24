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Ahmed Reda, joueur d'Al Ahly, a justifié son attitude après la polémique suscitée par l'incident du crachat en direction des supporters du club cairote, lors du match face à Pyramids en championnat d'Égypte. Une rencontre qui a provoqué une vive colère du public face à la prestation des joueurs, après la défaite 2-0 concédée hier lundi lors de la neuvième journée de la compétition.

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Ahmed Reda a publié une mise au point sur son compte officiel Instagram, en réponse à la diffusion de la vidéo qui a suscité les critiques des supporters d'Al Ahly, assurant que son geste ne visait aucun supporter de l'équipe.

Le joueur a expliqué que la vidéo qui circule a présenté l'incident de manière erronée, précisant qu'il n'avait jamais eu l'intention d'offenser les supporters et que ce qui s'est passé n'était qu'un geste ordinaire pendant qu'il se trouvait sur le terrain.

« Comme j'ai vu beaucoup de gens en parler, je tiens à clarifier les choses : cette vidéo qui circule a bien sûr été mal interprétée, parce que je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais, envers qui que ce soit en général et envers le public d'Al Ahly en particulier », a déclaré Ahmed Reda.

Il a ajouté : « Il y a seulement certaines personnes qui essaient de sortir n'importe quelle séquence de son contexte pour faire croire aux gens ce qu'elles veulent. Je m'échauffais normalement et j'ai craché normalement, comme n'importe qui, mais l'angle de la caméra m'a filmé le visage tourné vers le public, puis j'ai continué mon échauffement normalement. Et bien sûr, je le répète encore une fois, le public d'Al Ahly est au-dessus de tout pour moi. »

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Al Ahly a subi une douloureuse défaite 2-0 face à Pyramids. Karim Hafez a ouvert le score pour Pyramids sur penalty à la 32e minute, avant que Mostafa Fathi n'inscrive le deuxième but dès le début de la seconde période, plus précisément à la 48e minute, sur une passe de Mostafa Ziko.

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Al Ahly n'est pas parvenu à revenir au score dans les minutes restantes et a concédé sa première défaite de la saison en championnat, sur fond de colère des supporters face à la prestation de l'équipe, ce qui a encore accentué les critiques adressées aux joueurs après le coup de sifflet final.

La chute d'Al Ahly face à Pyramids a pesé sur l'avenir du staff technique, le club ayant officiellement annoncé, aux premières heures de la matinée de mardi, la fin de la mission de l'entraîneur marocain El Houssine Ammouta et de son staff, à la suite de cette défaite.

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Cette décision intervient après la première défaite d'Al Ahly sous la direction d'Ammouta, qui avait pris les rênes de l'équipe en juin dernier avec un contrat de deux saisons. Il a dirigé le club lors de 14 matchs toutes compétitions confondues, pour 11 victoires, deux nuls et une seule défaite, celle concédée face à Pyramids.

Au classement du championnat d'Égypte, Pyramids a consolidé sa place de leader en portant son total à 27 points, un sans-faute, grâce à sa neuvième victoire consécutive, et continue ainsi de creuser l'écart sur ses plus proches poursuivants dans la course au titre.

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De son côté, Al Ahly reste bloqué à 20 points et recule à la troisième place du classement, à deux points du Zamalek, deuxième avec 22 points, et à sept longueurs du leader Pyramids. La pression s'accentue ainsi sur Al Ahly après la défaite dans ce choc au sommet et le départ de son entraîneur.