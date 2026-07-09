Après l’incident de Balougon, la sélection belge provoque une nouvelle polémique lors de la Coupe du monde

À quelques heures de son entrée en lice face à l’Espagne, la sélection belge a provoqué une nouvelle crise avec la Fédération internationale de football (FIFA).

Les Belges défieront l’Espagne demain vendredi au SoFi Stadium de Los Angeles, à l’occasion du deuxième match des quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le journal britannique « Daily Mail », la Fédération belge de football a déposé une nouvelle plainte auprès de la FIFA concernant la qualité de la pelouse du terrain d’entraînement qui lui avait été attribué.

Les « Diables Rouges » devaient initialement s’entraîner sur le terrain de l’université Loyola Marymount, mais ils ont constaté, à leur arrivée, que la surface ne respectait pas les normes minimales exigées.

Selon le quotidien britannique, la FIFA a cette fois donné suite à la requête belge et a délocalisé la séance sur la pelouse du stade des Los Angeles Galaxy, à Carson, à la veille du match contre l’Espagne.

Cette décision fait suite au contentieux, survenu quelques jours plus tôt, concernant la suspension automatique de l’attaquant américain Folarin Balogun, que la FIFA avait levée après son expulsion face à la Bosnie en seizièmes de finale.

Balogun a bien pris part au match des huitièmes de finale contre la Belgique, malgré les protestations des instances belge et européenne, sans pouvoir empêcher la lourde défaite (1-4) qui a suivi.